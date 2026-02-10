كنيسة القديسة تريزا المارونية بالإسكندرية تحتفل بعيد القديس مار مارون

احتفلت كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بالإسكندرية، بعيد القديس مار مارون، أبي الكنيسة المارونية، ناسك القرن الرابع، ومؤسس الروحانية المارونية.

وذلك تحت رعاية سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا.

عيد القديس مار مارون

ترأس الخدمة الإلهية الخوري شربل المعوشي، وعاونه الخوري فريد مرهج، حيث ركزت عظة الذبيحة الإلهية على نهج القديس مارون الذي ترك ضجيج العالم، ليعيش في العراء متعبدًا، محولًا القفر إلى واحة من القداسة، والشفاء.

تضمن الاحتفال أيضًا تقديم جوقة الكنيسة لعدد من الألحان المارونية، لأن القديس مارون ليس مجرد اسم في التاريخ، بل هو روح نسكية ولدت منها كنيسة صلبة لا تزال أمينة لإيمانه، ونهجه حتى اليوم.

الجدير بالذكر أن القديس مارون هو ناسك عاش في منطقة "قورش"، شمالي سوريا في القرن الرابع الميلادي، كما اختار حياة الوحدة، والتقشف.

واشتهر مار مارون بقوة شفاعته، ومواهب الشفاء التي جعلت الناس يتقاطرون إليه من كل حدب وصوب. ومن هذه الجذور والروحانية المارونية، تأسست الكنيسة المارونية التي تستمر اليوم كمنارة للإيمان، والشهادة المسيحية.