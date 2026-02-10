قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كيلومترًا من الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة
بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم
وزير خارجية السنغال: نحن نتفق مع مصر في جميع القضايا
بعد قليل .. عرض أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري على مجلس النواب
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كنيسة القديسة تريزا المارونية بالإسكندرية تحتفل بعيد القديس مار مارون

عيد القديس مار مارون
عيد القديس مار مارون
ميرنا رزق

 احتفلت كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بالإسكندرية، بعيد القديس مار مارون، أبي الكنيسة المارونية، ناسك القرن الرابع، ومؤسس الروحانية المارونية.

وذلك تحت رعاية سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا.

عيد القديس مار مارون

ترأس الخدمة الإلهية الخوري شربل المعوشي، وعاونه الخوري فريد مرهج، حيث ركزت عظة الذبيحة الإلهية على نهج القديس مارون الذي ترك ضجيج العالم، ليعيش في العراء متعبدًا، محولًا القفر إلى واحة من القداسة، والشفاء.

تضمن الاحتفال أيضًا تقديم جوقة الكنيسة لعدد من الألحان المارونية، لأن القديس مارون ليس مجرد اسم في التاريخ، بل هو روح نسكية ولدت منها كنيسة صلبة لا تزال أمينة لإيمانه، ونهجه حتى اليوم.

الجدير بالذكر أن القديس مارون هو ناسك عاش في منطقة "قورش"، شمالي سوريا في القرن الرابع الميلادي، كما اختار حياة الوحدة، والتقشف.

واشتهر مار مارون بقوة شفاعته، ومواهب الشفاء التي جعلت الناس يتقاطرون إليه من كل حدب وصوب. ومن هذه الجذور والروحانية المارونية، تأسست الكنيسة المارونية التي تستمر اليوم كمنارة للإيمان، والشهادة المسيحية.

المطران جورج شيحان القديسة تريزا القديسة تريزا الطفل يسوع القديس مار مارون الكنيسة الألحان عيد القديس مار مارون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

عضو مجلس النواب الأمريكي “آنا باولينا لونا”

لونا.. نائبة أمريكا تطالب بعودة العلاقات الكاملة بين أمريكا وروسيا

مفوض حقوق الإنسان: ما حدث في الفاشر كارثة إنسانية مروعة كان يمكن تجنبها

مفوض حقوق الإنسان: ما حدث في الفاشر كارثة إنسانية مروعة كان يمكن تجنبها

قوات الدعم السريع

إثيوبيا تنشئ معسكرا سريا لتدريب عناصر الدعم السريع

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد