انطلاق المؤتمر السنوي لرهبان إقليم العائلة المقدسة بمصر

ميرنا رزق

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لرهبان إقليم العائلة المقدسة للإخوة الأصاغر بمصر، بدير العذراء مريم للرهبان الفرنسيسكان، بالمقطم، تحت عنوان "الحياة الفرنسيسكانية والجماعة الكارزة في واقعنا المعاصر"، وذلك بمرافقة سيادة المطران باولو مارتنيللي، النائب الرسولي بشبه الجزيرة العربية.

يهدف المؤتمر إلى تعميق التأمل في الدعوة الفرنسيسكانية، ورسالتها الكارزة في ظل التحديات الراهنة، مع التركيز على دور الجماعة الرهبانية كشاهد حيّ للإنجيل في المجتمع المعاصر.

يتضمن البرنامج لقاءات روحية، وجلسات حوارية، وتأملات رعوية تسعى إلى تجديد الالتزام بالروح الفرنسيسكانية الأصيلة، القائمة على البساطة، والخدمة، والسلام.

يأتي هذا اللقاء في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى المئوية الثامنة لانتقال القديس فرنسيس الآسيزي، بما تحمله من دعوة متجددة إلى عيش الإنجيل بفرح وشجاعة في قلب العالم.

العائلة المقدسة رهبان إقليم العائلة المقدسة الفرنسيسكان

