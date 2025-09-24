قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
النقل توقع مع جايكا اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى
الائتلاف الوطني يشيد باستجابة وزير العدل لأزمة إقرارات الذمة المالية لمرشحي النواب
لضمان وصول الدعم.. أسباب حذف بطاقة التموين 2025 والفئات غير المستحقة

خالد يوسف

تصدرت أسباب حذف بطاقات التموين محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء مرحلة جديدة من تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، وذلك في إطار خطتها لحذف غير المستحقين وضم الفئات الأولى بالرعاية.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2025

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الهدف من خطوة تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، وهو ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع وضع ضوابط جديدة لحذف الأفراد غير المستحقين من البطاقات التموينية.


وأوضحت الوزارة، أن عملية تحديث بيانات بطاقة التموين تشمل تسجيل رقم الهاتف المحمول لرب الأسرة، بشرط أن تصل للمواطن رسالة عبر «بون صرف الخبز». ويمكن تنفيذ التحديث من خلال:

- مكاتب التموين المنتشرة في المحافظات.

- موقع دعم مصر الإلكتروني، عبر إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا وتسجيل رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين

- الدخول على الموقع الرسمي لدعم مصر.

- إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة.

- في حال كان الرقم مسجلًا بالفعل بشركات الاتصالات يتم التحديث بنجاح.

- إذا لم يكن الرقم مسجلًا باسم صاحب البطاقة، يجب أولًا تسجيله لدى إحدى شركات الاتصالات.
 

أسباب حذف بطاقات التموين

حددت وزارة التموين عدة حالات تؤدي إلى إيقاف أو حذف بطاقة التموين، أبرزها:

- البطاقات التي تحمل أرقامًا قومية غير صحيحة.

- استمرار إدراج الأفراد المتوفين على البطاقات وصرف دعم لهم شهريًا.

- وجود أفراد غير ذوي صلة مسجلين على بطاقات لا تربطهم بها علاقة.

- الأفراد المقيمون خارج البلاد لفترات طويلة.

أبرز الحالات التي تؤدي إلى إلغاء الدعم «غير المستحقين»

- عدم صرف السلع التموينية لمدة تزيد عن 6 أشهر دون عذر مقبول، ما تعتبره الوزارة دليلًا على عدم الاحتياج.

- عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف خلال مدة زمنية محددة.

- ارتفاع الدخل السنوي للمواطن عن 100 ألف جنيه، أو وجود أرصدة بنكية تتجاوز مليون جنيه.

- الملكيات والأصول المالية ضمن أسباب الاستبعاد.

- امتلاك أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة.

- امتلاك سيارة حديثة أو فارهة ذات قيمة مرتفعة.

- ارتفاع الراتب الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن 10 آلاف جنيه، ما يضعهم خارج نطاق الفئات المستهدفة بالدعم.

