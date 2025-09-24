لضمان وصول الدعم.. أسباب حذف بطاقة التموين 2025 والفئات غير المستحقة

تصدرت أسباب حذف بطاقات التموين محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء مرحلة جديدة من تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، وذلك في إطار خطتها لحذف غير المستحقين وضم الفئات الأولى بالرعاية.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2025

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الهدف من خطوة تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، وهو ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع وضع ضوابط جديدة لحذف الأفراد غير المستحقين من البطاقات التموينية.



وأوضحت الوزارة، أن عملية تحديث بيانات بطاقة التموين تشمل تسجيل رقم الهاتف المحمول لرب الأسرة، بشرط أن تصل للمواطن رسالة عبر «بون صرف الخبز». ويمكن تنفيذ التحديث من خلال:

- مكاتب التموين المنتشرة في المحافظات.

- موقع دعم مصر الإلكتروني، عبر إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا وتسجيل رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين

- الدخول على الموقع الرسمي لدعم مصر.

- إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة.

- في حال كان الرقم مسجلًا بالفعل بشركات الاتصالات يتم التحديث بنجاح.

- إذا لم يكن الرقم مسجلًا باسم صاحب البطاقة، يجب أولًا تسجيله لدى إحدى شركات الاتصالات.



أسباب حذف بطاقات التموين

حددت وزارة التموين عدة حالات تؤدي إلى إيقاف أو حذف بطاقة التموين، أبرزها:

- البطاقات التي تحمل أرقامًا قومية غير صحيحة.

- استمرار إدراج الأفراد المتوفين على البطاقات وصرف دعم لهم شهريًا.

- وجود أفراد غير ذوي صلة مسجلين على بطاقات لا تربطهم بها علاقة.

- الأفراد المقيمون خارج البلاد لفترات طويلة.

أبرز الحالات التي تؤدي إلى إلغاء الدعم «غير المستحقين»

- عدم صرف السلع التموينية لمدة تزيد عن 6 أشهر دون عذر مقبول، ما تعتبره الوزارة دليلًا على عدم الاحتياج.

- عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف خلال مدة زمنية محددة.

- ارتفاع الدخل السنوي للمواطن عن 100 ألف جنيه، أو وجود أرصدة بنكية تتجاوز مليون جنيه.

- الملكيات والأصول المالية ضمن أسباب الاستبعاد.

- امتلاك أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة.

- امتلاك سيارة حديثة أو فارهة ذات قيمة مرتفعة.

- ارتفاع الراتب الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن 10 آلاف جنيه، ما يضعهم خارج نطاق الفئات المستهدفة بالدعم.