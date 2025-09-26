تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

ازدادت معدلات البحث عن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق إنستاباي، خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، حيث يُحدد البنك المركزي هذه الحدود لتنظيم حركة السيولة وضمان استقرار النظام المصرفي.

حدود السحب من البنوك وماكينات الصرف الآلي

أوضح البنك المركزي، الحد اليومي المسموح به للسحب من فروع البنوك، والـATM، إضافة إلى حدود التحويل والسحب عبر تطبيق إنستاباي، وفقًا للضوابط المعتمدة حتى منتصف 2025.



وكان البنك المركزي قرر في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.

وحدد البنك المركزي في وقت سابق رسوم السحب لكل عملية، في المقابل تبقى الخدمة مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، كما حدد أيضا الحد الأقصى للمعاملات النقدية اليومية.



الحد الأقصى للمعاملات اليومية

تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.



ويصل الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلي أو ATM إلى 30 ألف جنيه مصري، بعد قرار المركزي الأخير.



حد السحب من تطبيق إنستاباي

يمكن للمواطنين السحب بشكل فوري من خلال تطبيق «إنستاباي»، وذلك عبر الحساب البنكي الذي يتم تسجيله على التطبيق.



وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، والذي بلغ 120 ألف جنيه.



رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي

حدد البنك المركزي المصري، في وقت سابق، رسوم السحب atm، وتبلغ 5 جنيهات للعملية الواحدة عند استخدام ماكينات بنوك غير تابعة للبنك الذي أصدر البطاقة، بينما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM لغير عملاء البنك من بنك إلى آخر، وتأتي عمولة السحب من مختلف البنوك كما يلي:

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي 2 جنيه.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكول جنيهان.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الكويت الوطني 4 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي التجاري 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك الإمارات دبي الوطني جنيهان.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الإسكندرية 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك فيصل الإسلامي 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك HSBC مجانًا.

- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك ناصر الاجتماعي جنيه واحد.

- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك QNB تبلغ جنيهين.

- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك العربي الإفريقي الدولي 3 جنيهات.

- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان مجانًا.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك التجاري الدولي 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك القاهرة تبلغ 5 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصر جنيهان.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد النقدي من ماكينات ATM البنك الأهلي المصري 1.5 جنيه.