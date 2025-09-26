قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مخالفات المرور 2025 .. كيفية الاستعلام عن قيمتها وتقديم التظلم من موبايلك

مخالفات المرور
مخالفات المرور
خالد يوسف

يبحث الكثير من أصحاب السيارات خلال الآونة الأخيرة، عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، رغبة منهم في تفقد سجل مخالفاتهم المرورية باسهل طريقة، من دون الحاجة للذهاب إلى المرور، وكذا تقديم التظلمات عن المخالفات الخاطئة المنسوبة لهم.
 

التيسير على المواطنين في الاستعلام عن المخالفات

نظرا لوجود أنواع متعددة من المخالفات المرورية التي يمكن أن يتعرض لها السائقين على الطرقات، توفر الإدارة العامة للمرور إمكانية الاستفسار عن مخالفات المرور من خلال موقعها الرسمي على الانترنت (اضغط هـنــــا).

وتهدف تلك الخطوة الى التيسير على قائدي المركبات في عملية الاستفسار عن مخالفات المرور عبر الانترنت بدلًا من الحضور في مقر المرور التابعة له رخصة السائق.

أسلوب الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

يمكن لاصحاب السيارات الاستفسار عن مخالفات المرور برقم السيارة 2025 من خلال الخطوات التالية:

- يقوم المستعلم بالدخول على موقع النيابة العامة.

- قم بالضغط على مربع استمرار من جهة اليمين (الاستعلامات).

- قم باختيار كلمة استمرار التي توجد أسفل مربع (مخالفات رخص المركبات).

- اكتب رقم رخصة القيادة الخاصة بك داخل المربع الموجود.

- اكتب رقم السيارة في المربع المخصص له.

- ثم اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات، وبعد هذه الخطوات، تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة 2025.

اسلوب التظلم على مخالفات المرور 2025

أتاحت النيابة العامة للمرور، خدمات عديدة لقائدى السيارات يمكن إنجازها عبر موقعها الرسمي، بجانب الاستعلام عن مخالفات المرور 2025.

ويمكن أيضًا تقديم تظلم عن مخالفات سجلت على السائق من دون ارتكابها بالخطأ، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة، وهي:

- افتح الموقع الرسمي للنيابة العامة.

- اختر كلمة التظلمات، ثم اختر نوع التظلم من مربع رخص القيادة.

- اكتب الرقم القومي في المكان المخصص، واضغط على تفاصيل مخالفات المرور الخاصة بك.

- بعدها قم بتحديد نوع المخالفة المطلوب التظلم عليها، ثم اختر أيقونة «تظلم».

- اقرأ الشروط والأحكام وموافقتك عليها ضروريًا لاستكمال التظلم والخطوات.

- أدخل البيانات الشخصية المطلوبة والمقررة، واضغط على إرسال الطلب.

- ثم يظهر لك إيصال التظلم، والرقم الخاص بها، احتفظ به للمتابعة.

- يتم إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.

مخالفات المرور 2025 مخالفات المرور الإدارة العامة للمرور

