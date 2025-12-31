المجلس القومي للمرأة ينظم «مطبخ المصرية بإيد بناتها» بالقاهرة

بمناسبة حلول شهر رجب المبارك، نظّم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة فعاليات «مطبخ المصرية بإيد بناتها» بمقر جمعية معلمي القرآن بحي دار السلام، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بمشاركة الدكتورة أم كلثوم شلش المقررة المناوبة للفرع، وعدد من عضوات وموظفي الفرع.

هذا وقد نجحت السيدات المشاركات في إعداد 380 وجبة.



وتلقت السيدات المشاركات تدريبًا عمليًا على يد أحد الطهاة بالمحافظة، حيث تم تزويدهن بالمهارات اللازمة في التخطيط، وطلب وإعداد الوجبات الكبرى، وحساب الكميات الاقتصادية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة الغذائية، وتخطيط القوى العاملة المساعدة في المطبخ.



جدير بالذكر أن «مطبخ المصرية بإيد بناتها» هو نموذج للمشروعات المجتمعية ذات الأثر المستدام، حيث يقوم على استثمار مهارات السيدات في الطهي وإعداد الوجبات، وتأهيلهن ليصبحن طاهيات محترفات، من خلال تدريبهن على أسس تخطيط وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وحساب الكميات الاقتصادية، مع الالتزام الكامل بمعايير جودة وسلامة الغذاء.