تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة ينظم «مطبخ المصرية بإيد بناتها» بالقاهرة

أمل مجدى

بمناسبة حلول شهر رجب المبارك، نظّم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة فعاليات «مطبخ المصرية بإيد بناتها» بمقر جمعية معلمي القرآن بحي دار السلام، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بمشاركة الدكتورة أم كلثوم شلش المقررة المناوبة للفرع، وعدد من عضوات وموظفي الفرع.

هذا وقد نجحت السيدات المشاركات في إعداد 380 وجبة.
 

وتلقت السيدات المشاركات تدريبًا عمليًا على يد أحد الطهاة بالمحافظة، حيث تم تزويدهن بالمهارات اللازمة في التخطيط، وطلب وإعداد الوجبات الكبرى، وحساب الكميات الاقتصادية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة الغذائية، وتخطيط القوى العاملة المساعدة في المطبخ.


جدير بالذكر أن «مطبخ المصرية بإيد بناتها» هو نموذج للمشروعات المجتمعية ذات الأثر المستدام، حيث يقوم على استثمار مهارات السيدات في الطهي وإعداد الوجبات، وتأهيلهن ليصبحن طاهيات محترفات، من خلال تدريبهن على أسس تخطيط وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وحساب الكميات الاقتصادية، مع الالتزام الكامل بمعايير جودة وسلامة الغذاء.

