قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة الساعة من 12 صباحًا إلى 11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد
نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
خالد يوسف

تفرض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري، نفسها على أحاديث الناس في الشوارع والمقاهي وحتى مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرا لأهميتها لكلا الفريقين بصفة عامة، ولجمهور كل فريق بصفة خاصة، حيث يسعى الأهلي إلى الفوز للخروج من مأزق سوء النتائج الذي لازمه منذ بداية الدوري باحتلاله المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بينما يسعى الزمالك إلى تعزيز صدارته لجدول المسابقة برصيد 17 نقطة.

الأهلي يفرض سرية تامة على تدريبات الفريق  

فرض عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، السرِّيَّة على تدريبات فريقه اليومية باستاد مختار التتش، من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة بالدوري.

ويعكف النحاس على مشاهدة مباريات الزمالك؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري، حيث يرغب النحاس في الوقوف على تشكيل الفريق الأبيض، لا سيما أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك أجرى تغييرات عديدة على تشكيل أبناء ميت عقبة.

وفرض جهاز الكرة بالنادي الأهلي، حظراً إعلامياً على لاعبي فريقه قبل مواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وطالب الجهاز الفني، لاعبيه، بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة، التي تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لا سيما أن نتيجتها ستكون مؤثرة في تصحيح مسار المارد الأحمر، بعد سلسلة من التعثرات من انطلاق المسابقة.

موقف زيزو من مباراة القمة

خضع أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق أمس السبت، لحسم موقفه بشكل نهائي من مباراة الزمالك، حيث اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية بشكل مُنفرد طوال الأيام الماضية.

وقال مصدر في الأهلي، إن زيزو أبلغ الجهاز الفني خلال الساعات الماضية إنه شعر بتحسّن فى حالته ويرغب فى المشاركة أمام الزمالك، حيث أصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك بعدما شارك في التدريبات الجماعية ولم يشتك من أي آلام، عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

يبحث جمهور الأهلي والزمالك عن موعد مباراة القمة، والمقرر أن يكون في الثامنة مساء غد الإثنين، باستاد القاهرة الدولي. 

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبلها وبعدها، يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، ويتولى عصام عبده، مهمة التعليق على أحداث تلك المباراة عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يعلق بلال علام، على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية الثانية.

طاقم إسباني لقيادة مباراة القمة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

ويقود مباراة الأهلي والزمالك، طاقم حكام إسباني، بقيادة سيزار سوتو جرادو.

حكم مساعد أول: إيفان ماسو جراندو

حكم مساعد ثاني: أنطونيو مورينو

حكم رابع: أليخاندرو رويز

حكم فيديو: خوسيه مونتيرو

حكم مساعد فيديو: ماريو لوبيز.

نجم الأحمر جاهز مباراة القمة الأهلي والزمالك عماد النحاس يانيك فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

احتفالية وزارة العدل

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد احتفالية وزارة العدل لإطلاق عدد من المشروعات الرقمية

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 37 متهما بالانضمام إلى جماعة "الملثمين"

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

المزيد