نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

تفرض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري، نفسها على أحاديث الناس في الشوارع والمقاهي وحتى مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرا لأهميتها لكلا الفريقين بصفة عامة، ولجمهور كل فريق بصفة خاصة، حيث يسعى الأهلي إلى الفوز للخروج من مأزق سوء النتائج الذي لازمه منذ بداية الدوري باحتلاله المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بينما يسعى الزمالك إلى تعزيز صدارته لجدول المسابقة برصيد 17 نقطة.

الأهلي يفرض سرية تامة على تدريبات الفريق

فرض عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، السرِّيَّة على تدريبات فريقه اليومية باستاد مختار التتش، من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة بالدوري.

ويعكف النحاس على مشاهدة مباريات الزمالك؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري، حيث يرغب النحاس في الوقوف على تشكيل الفريق الأبيض، لا سيما أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك أجرى تغييرات عديدة على تشكيل أبناء ميت عقبة.

وفرض جهاز الكرة بالنادي الأهلي، حظراً إعلامياً على لاعبي فريقه قبل مواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وطالب الجهاز الفني، لاعبيه، بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة، التي تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لا سيما أن نتيجتها ستكون مؤثرة في تصحيح مسار المارد الأحمر، بعد سلسلة من التعثرات من انطلاق المسابقة.

موقف زيزو من مباراة القمة

خضع أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق أمس السبت، لحسم موقفه بشكل نهائي من مباراة الزمالك، حيث اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية بشكل مُنفرد طوال الأيام الماضية.

وقال مصدر في الأهلي، إن زيزو أبلغ الجهاز الفني خلال الساعات الماضية إنه شعر بتحسّن فى حالته ويرغب فى المشاركة أمام الزمالك، حيث أصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك بعدما شارك في التدريبات الجماعية ولم يشتك من أي آلام، عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

يبحث جمهور الأهلي والزمالك عن موعد مباراة القمة، والمقرر أن يكون في الثامنة مساء غد الإثنين، باستاد القاهرة الدولي.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبلها وبعدها، يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، ويتولى عصام عبده، مهمة التعليق على أحداث تلك المباراة عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يعلق بلال علام، على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية الثانية.

طاقم إسباني لقيادة مباراة القمة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

ويقود مباراة الأهلي والزمالك، طاقم حكام إسباني، بقيادة سيزار سوتو جرادو.

حكم مساعد أول: إيفان ماسو جراندو

حكم مساعد ثاني: أنطونيو مورينو

حكم رابع: أليخاندرو رويز

حكم فيديو: خوسيه مونتيرو

حكم مساعد فيديو: ماريو لوبيز.