مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 28-9-2025
محسن صالح: تجربة جون إدوارد مع الزمالك تسير على الخطى الأوروبية وهذا ما ينقصها
طارق يحيى: دونجا جاهز لموقعة الأهلي ومعسكر الزمالك ليوم واحد
الحل الدبلوماسي مازال ممكنًا.. واشنطن تدعو طهران لمحادثات مباشرة بعد إعادة العقوبات الأممية
خالد الغندور يوجّه رسالة مؤثرة لأحمد السقا بعد تعرّضه لحادث أليم
الأوراق المطلوبة لحصول أبناء الأم المصرية على الجنسية
مواقيت الصلاة بالقاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأحد 28-9-2025
سعد شلبي يكشف آخر مستجدات مدرب الأهلي الجديد وموعد الإعلان الرسمي | فيديو
وسط حديث عن خطة أمريكية لوقف النار.. مصادر طبية: 105 شهداء في غزة خلال ساعات
للقيادات فقط .. وظائف شاغرة في وزارة المالية | تعرّف على شروط التقديم
كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

مواقيت الصلاة بالقاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأحد 28-9-2025

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، في القاهرة والمدن الكبرى والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

فيما يلي مواقيت الصلاة بالقاهرة وفي مدن ومحافظات الجمهورية. 

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

ـ  موعد أذان الفجر: 5:20 ص

ـ موعد الشروق: 6:47 ص

ـ موعد أذان‎ الظهر: 12:46 م

ـ ‎موعد أذان العصر: 4:10 م

ـ موعد أذان‎ المغرب: 6:44 م

ـ موعد أذان ‎العشاء: 8:01 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

ـ  موعد أذان الفجر: 5:24 ص

ـ موعد الشروق: 6:52 ص

ـ ‎موعد أذان الظهر: 12:51 م

ـ موعد أذان العصر: 4:15 م

ـ ‎موعد أذان المغرب: 6:49 م

ـ ‎موعد أذان العشاء: 8:07 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

ـ موعد صلاة الفجر: 5:16

ـ موعد الشروق: 6:50 ص

ـ موعد صلاة الظهر 12:42 م

ـ موعد  صلاة العصر 4:06 م

ـ موعد صلاة المغرب 6:40 م

ـ موعد صلاة العشاء 7:58 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

ـ موعد أذان الفجر: 5:09 ص

ـ موعد الشروق: 6:34 ص

ـ موعد أذان الظهر: 12:33 م

ـ موعد أذان العصر: 3:58 م

ـ موعد أذان المغرب: 6:32 م

ـ موعد أذان العشاء: 7:48 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج 

ـ موعد صلاة الفجر:  5:21 ص

ـ موعد الشروق: 6:44 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:44 م

ـ موعد صلاة العصر: 4:09 م

ـ موعد صلاة المغرب 6:43 م

ـ موعد صلاة العشاء 7:57  م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

ـ موعد أذان الفجر: 5:17 ص

ـ موعد الشروق: 6:39 ص

ـ موعد أذان‎الظهر: 12:39 م

ـ ‎موعد أذان العصر: 4:03 م

ـ موعد أذان‎المغرب: 6:38 م

ـ موعد أذان العشاء: 7:51 م 

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد أذان الفجر: 5:35 ص

ـ موعد الشروق: 7:03 ص

ـ ‎موعد أذان الظهر: 1:02 م

ـ موعد أذان‎العصر: 4:26 م

ـ ‎موعد أذان المغرب: 7:00 م

ـ موعد أذان‎العشاء: 8:18 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

‎ـ موعد أذان الفجر 5:12 ص

ـ موعد الشروق: 6:36 ص

ـ موعد أذان الظهر: 12:35 م

ـ موعد أذان العصر: 4:00 م

ـ موعد أذان المغرب: 6:34 م

ـ موعد أذان العشاء: 7:49 م 

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد أذان الفجر 5:08 ص

ـ موعد الشروق: 6:34 ص

ـ موعد أذان الظهر: 12:33 م

ـ موعد أذان العصر: 3:58 م

ـ موعد أذان المغرب: 6:32 م

ـ موعد أذان العشاء: 7:48 م

