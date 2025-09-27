مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل

أثارت الطماطم قلق المستهلكين، بعدما شهدت أسعارها ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح سعر الكيلو من 18 إلى 35 جنيهًا في بعض الأسواق، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التغير المفاجئ، خاصة أن أسعارها ظلت مستقرة لفترة طويلة دون تغيير.

ارتفاع اسعار الطماطم في مصر

تزرع مصر نحو 500 ألف فدان طماطم سنويًا، بإنتاج يتجاوز 6.5 مليون طن، بينما لا تتخطى الصادرات 100 ألف طن من الطماطم الطازجة والمجففة والمعلبة، وتحتل مصر المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم، والأول إفريقيًا وعربيًا.

وتزرع الطماطم في مصر على مدار العام من خلال 6 عروات متداخلة بأصناف وطرق زراعة متنوعة، مما يضمن توافرها طازجة طوال السنة، إلى جانب وفرة معجون الطماطم المعلب.

ويرجع إقبال المزارعين على زراعة الطماطم إلى كونها من الخضروات التي تجود في الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثًا، وتتحمل ملوحة التربة، فضلًا عن توافر الشتلات بأنواع مختلفة طوال العام، ورغم ذلك شهدت أسعارها ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح سعر الكيلو من 18 إلى 35 جنيهًا في بعض الأسواق.

عوامل ارتفاع أسعار الطماطم

أوضح حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، خلال تصريحات صحفية، أن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

ـ انهيار أسعار العروة السابقة، ما دفع المزارعين إلى إهمال المحصول والتخلص منه بسرعة عبر التقليع والبيع لزراعة محاصيل أخرى.

ـ ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر الماضية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إنتاجية العروة المتأثرة وتأخر نضجها.

ـ تأخر ذروة إنتاج العروة الشتوية الأساسية، والتي ستبدأ في شهر ديسمبر، مما جعل المعروض الحالي أقل من حجم الطلب.

موعد انخفاض أسعار الطماطم

أكد نقيب الفلاحين، أن زيادة أسعار الطماطم مؤقتة، ومعروفة لدى المزارعين بمرحلة “فاصل العروات”، مشيرًا إلى أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا مع ظهور بشائر العروة الشتوية خلال نوفمبر المقبل، متوقعًا ألا يتجاوز سعر الكيلو في ذروة ارتفاعه 30 جنيهًا، مع وجود فروق بين المناطق تبعًا لجودة المحصول وطرق عرضه وتكلفة نقله.

ولفت أبوصدام، إلي أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بنحو 50%، حيث ارتفع سعر الكيلو من 10 جنيهات ليصل إلى 20 جنيهًا خلال فترة قصيرة، ثم 30 جنيها.

الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل

من جانبها، أصدرت وزارة الزراعة، بيانا بخصوص ما أثير عبر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة "الإيثريل"، لتسريع النضج والتلوين الخارجي الثمرة.

وأكدت أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، حيث أن اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع الى عدد من الأسباب من بينها:

اولا: ارتفاع درجات الحرارة عند النضج، وهو ما يسمى بالاجهاد الحرارى أو التقلبات فى درجات الحرارة، أي ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة أثناء نضج الثمار ما يؤثر على تكوين صبغة الليكوبين، وهى مسئولة عن اللون الأحمر فى ثمار الطماطم.

ثانيا: من بين الأسباب نقص التسميد بالبوتاسيوم والتسميد الكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجينى.

وأشارت إلى أن هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة تسبب اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم، والأمر ليس له أي علاقة برش الثمار بأي مواد تلوينها.