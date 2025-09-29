قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»

خالد يوسف

تعد منصة «مصر العقارية»،المنصة الرسمية للعقارات في مصر، حيث أُطلقت كبوابة إلكترونية رسمية لعرض المشروعات السكنية والتجارية وتيسير عمليات الشراء والحجز والدفع إلكترونيًا، بهدف ربط المطورين بالمشترين، وتيسير إجراءات الحجز للمواطنين داخل مصر وخارجها. 

المستفيدين من الوحدات السكنية عبر «منصة مصر العقارية»

يتفيد من خدمات منصة مصر العقارية، المواطنون المصريون، سواء (مقيّمين داخل مصر أو مغتربين).

ويُراعى توافر شروط كل مشروع (مثل العمر، حالة السكن الحالية، الطاقة الاستيعابية، الأولوية للفئات محدودي الدخل/المتوسطين/المغتربين)، لذا اقرأ كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع قبل التقديم.

الوثائق والمستندات المطلوبة في التقديم على الوحدات السكنية 

ـ الرقم القومي (صورة واضحة أو مسح ضوئي).

ـ صورة شخصية حديثة.

ـ بطاقة الرقم القومي/جواز السفر للمغتربين.

ـ إيصال مرافق حديث (لإثبات محل الإقامة) عند الطلب.

ـ تفويض/وكالة إذا كان التقديم باسم طرف ثالث.

ـ سند/بيانات الضمان أو إثبات القدرة المالية عند المراحل المتقدمة (حسب شروط المشروع).

ـ الأفضل أن تجهّز نسخًا رقمية (JPEG/PDF) بدقة واضحة لتسريع عملية التسجيل والدفع.

خطوات التسجيل والحجز عبر المنصة

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة: (الصفحة الرسمية للمنصة الحكومية) اضغط هــنــا.

ـ إنشاء حساب مستخدم: تسجيل بياناتك الأساسية — الاسم، الرقم القومي، الهاتف، البريد الإلكتروني، وإنشاء كلمة سر قوية.

ـ تفعيل الحساب عبر رسالة تأكيد تصل إلى البريد الإلكتروني أو SMS.

ـ تصفح المشروعات: استخدم فلاتر البحث (المدينة، نوع المشروع، الفئة السكنية، السعر، المساحة). اقرأ وصف الوحدة وكراسة الشروط المرفقة لكل مشروع.

ـ اختيار الوحدة: بعد تحديد الوحدة المناسبة اضغط «حجز/احجز الآن» أو ما يعادلها.

ـ ملء استمارة الحجز إلكترونيًا وإرفاق المستندات المطلوبة (نسخ رقم قومي، صور، تفويض إن وُجد).

ـ سداد جدية الحجز إلكترونيًا: المنصة تقبل البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية ووسائل دفع إلكترونية أخرى. قيمة جدية الحجز تختلف بحسب المشروع (تظهر أمامك قبل الدفع).

ـ استلام إيصال الحجز إلكترونيًا و/أو ورقيًا (حافظ عليه كمرجع).

ـ إجراءات لاحقة: بعد مرحلة الحجز، تتبع المنصة إجراءات الفرز/الفرز الإلكتـروني إن كانت قائمة الأسماء كبيرة، ثم توقيع عقد الحجز النهائي ودفع الأقساط وفقًا لكراسة الشروط.

آليات السداد وأنظمة التقسيط

ـ دفع كامل (كاش): في كثير من الحالات يحصل المشتري على خصم (تصل حسب مشاريع لتخفيضات تصل إلى نحو 7% عند السداد النقدي الكامل).

ـ تقسيط بنكي وإلكتروني: خيارات سداد أقساط شهرية/سنوية وفقًا لبرنامج المطور؛ المنصة تعرض آليات السداد المتاحة لكل مشروع.

ـ مقدم الحجز: يُسدَد إلكترونيًا عند اختيار الوحدة، ويُعامل كمبلغ ضمان إلى حين استكمال الإجراءات.

كراسة الشروط طريقك للحجز السليم

ـ قبل الدفع، اقرأ كراسة الشروط بدقة هي وثيقة قانونية توضح:

ـ تفاصيل الوحدة (المساحة، التشطيب، المرافق).

ـ جداول السداد والمواعيد.

ـ بنود الإلغاء والاسترداد.

ـ التزامات المطور والجهة الممولة.

 الالتزام بكراسة الشروط يحمي حقوقك ويبيّن التزامات الطرفين.

ماذا يحدث بعد الحجز؟ (مخطط زمني نموذجي)

ـ يوم الحجز: إتمام التسجيل وسداد جدية الحجز عبر المنصة.

إجراءات التحقق من المستندات وفرز المتقدمين يحتاج من أسبوعان إلى شهر (قد تختلف المدة حسب كل طرح).

ـ الإعلان عن قبول الحاجزين/إرسال عقود مبدئية يتطلب من شهر الى 3 أشهر

ـ حسب جدول المشروع، يتم توقيع العقود النهائية، دفع الدفعات الأولى، بدء تسجيل الملكية أو القيد في السجلات عند الاستلام.

ـ تختلف المهلة باختلاف حجم الطرح وإجراءات المطور والجهات الإدارية.

فرصة للمغتربين الحصول على وحدة سكنية منصة مصر العقارية

