الحكومة: 2025 سجلت أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري وأكبر زيادة بالصادرات غير البترولية
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

رئيس النيابة الإدارية يتفقد مقر الهيئة استعدادا لمسابقة التعيين لوظيفة معاون

إسلام دياب

قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، يرافقه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بِتَفَقُد الاستعدادات الجارية بمقر رئاسة النيابة الإدارية، لإجراءات سَحب وتقديم الملفات للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤.


جاء ذلك بحضور المستشار ساهر أنور مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، وعدد من المستشارين أعضاء الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، والجهاز الإداري للأمانة العامة.


حيث استعرض الأمين العام، كافة الاستعدادات الجارية لعملية سحب وتقديم الملفات للمتقدمين، مؤكداً على تنفيذ تعليماته في تيسير الإجراءات والحِرص على توفير كافة سُبُل الراحة وأماكن الانتظار اللائقة للمترددين على مقر رئاسة الهيئة خلال فترة التقديم.

من جانبه، أَشاد المستشار رئيس الهيئة، بما بذله المستشار الدكتور الأمين العام والمستشارون أعضاء الأمانة العامة وجهازها الإداري، من جهدٍ مستمر خلال الفترة الماضية منذ بدء الإعلان عن المسابقة مروراً بمرحلة التسجيل الإلكتروني وحتى التجهيزات النهائية لبدء سحب وتقديم الملفات، كما أثنى على ما قامت به وحدة شئون الديوان العام برئاسة الهيئة رئيسًا وأعضاءً وعاملين من جهدٍ ملموس ومستمر في هذا الخصوص.

وأعلنت النيابة الإدارية، في وقت سابق عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤، وفتحت الباب للتسجيل الإلكتروني لبيانات المتقدمين خلال الفترة من ١٥ – ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٥.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة سحب وتقديم الملفات بمقر رئاسة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق ٣ / ١ / ٢٠٢٦، وفقًا للجدول الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالمواعيد المحددة لكل جامعة.

المستشار محمد الشناوي هيئة النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف اخبار الحوادث

