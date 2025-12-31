محكمة النقض تنظم ورشة عمل متخصصة في اللغة العربية والصياغة القضائية

نظمت محكمة النقض، إدارة العلاقات الدولية برئاسة المستشار محمد حسن عبد اللطيف رئيس الإدارة، ورشة عمل متخصصة في اللغة العربية والصياغة القانونية ، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من قضاة محكمة النقض وأعضاء المكتب الفني والمستشار معتز مبروك مدير نيابة النقض لدعم الجوانب العلمية واللغوية للعمل القضائي، بما يسهم في تطوير الأداء، وصون اللغة القانونية، والارتقاء بجودة الأحكام الصادرة.

وقال المستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء للعلاقات والأعلام، إن ذلك يأتي في إطار حرص محكمة النقض على الارتقاء بمستوى الصياغة القضائية، وتعزيز سلامة التعبير ودقة اللغة في العمل القضائي.