زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية

بنكي الأهلي ومصر
بنكي الأهلي ومصر
خالد يوسف

تصدرت شهادات البنك الأهلي 2025 وشهادات بنك مصر 2025، محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، نظرا لاهتمام عدد كبير من المواطنين اختيار أفضل الأوعية الادخارية لاستثمار أموالهم، عقب قرار البنك المركزي الصادر مؤخرا بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

دليلك لأعلى شهادات الادخار عائدًا في البنوك

تزايد تنافس البنوك العاملة في السوق المصري، في تنوع عروض تقديم شهادات ادخارية بعوائد مغرية، حيث تمنح هذه البدائل الاستثمارية العملاء خيارات متنوعة تناسب أهدافهم المالية وفترات استثمارهم، مع ضمان أمان مدخراتهم واستقرار رأس المال.

وقدمت البنوك قائمة مُحدثة بأعلى شهادات الادخار عائدًا المتاحة حاليًا، للمساعدة في اتخاذ قرارك الاستثماري، بتوضيح قيمة العائد الذي سيحققه إيداع مبلغ 100 ألف جنيه، بشكل شهري وسنوي، ما يمكنك من اختيار الشهادة التي تتناسب مع أهدافك لتحقيق استثمار آمن بعائد مضمون.

شهادات ادخار البنك الأهلي

الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتدرج الشهري

السنة الأولى: 21%

السنة الثانية: 16.75%

السنة الثالثة: 13.50%

دورية الصرف: شهرية

مدة الإستثمار: 3 سنوات

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

سعر العائد: 14.25% شهري.

المدة: 5 سنوات

شهادة استثمار «أ»

ـ فئات الشهادة: 500جنيه ومضاعفاتها

ـ المدة: 10 سنوات

ـ سعر العائد: 12%

ـ دورية صرف العائد: فوائد تراكمية

شهادة استثمار «ب» (سنة واحدة)

ـ فئات الشهادة: 500جنيها ومضاعفاتها

ـ المدة: 1 سنة

ـ سعر العائد: 14%

ـ دورية صرف العائد: شهري

شهادة استثمار «ب» (3 سنوات)

ـ فئات الشهادة: 500جنيها ومضاعفاتها

ـ المدة: 3 سنوات

ـ سعر العائد: 15%

ـ دورية صرف العائد: ربع سنوي

شهادة استثمار «ج»

ـ فئات الشهادة: 500جنيها

ـ المدة: 20 سنة

ـ سعر العائد: لا يوجد عائد

ـ دورية صرف العائد: لا يوجد عائد

شهادات بنك مصر 2025

شهادة يوماتي (العائد اليومي المتغير) 

ـ مدة الشهادة: 3 سنوات. 

ـ الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

ـ العائد: 21.75% (متغير) = سعر الكوريدور إيداع - 0.25% 

ـ دورية الصرف: يومي  

استرداد بعد 6 أشهر + إمكانية الاقتراض

شهادة ابن مصر (المتناقصة)

ـ مدة الشهادة: 3 سنوات

ـ الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

ـ العائد: السنة الأولى: 20.5%، السنة الثانية: 17%، السنة الثالثة: 13.5%.

ـ دورية الصرف: شهري 

عائد ثابت متناقص سنويًا

شهادة القمة

ـ مدة الشهادة: 3 سنوات

ـ الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها    

ـ العائد: 17% ثابت

ـ دورية الصرف: شهري

ثابت طوال المدة

شهادة الادخار (5 سنوات)

ـ مدة الشهادة: 5  سنوات

ـ الحد الأدنى للشراء: 1200 جنيه للعائد الشهري 1000 جنيه للعائد السنوي

ـ العائد: 12.25% (شهري)، 12.50% (سنوي)   

ـ دورية الصرف: شهري / سنوي     

ثابت

شهادة الادخار (7 سنوات)

ـ مدة الشهادة: 7 سنوات

ـ الحد الأدنى للشراء: 750 جنيه ومضاعفاتها

ـ العائد: 12.75% ثابت

ـ دورية الصرف: شهري

أطول مدة بين الشهادات

شهادة أمان المصريين   

ـ مدة الشهادة: 3 سنوات

ـ الحد الأدنى للشراء: 500 – 2500 جنيه

ـ العائد: 13% ثابت 

ـ دورية الصرف: حسب الشروط      

تأمينية – تستهدف فئات خاصة

