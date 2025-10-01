قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
خدمات

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

خالد يوسف

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الشباب الخريجين، أو من ذوي الخبرة بالبحث عن إعلانات الوظائف، ويقدم موقع صدى البلد تلك الخدمة للقراء الأعزاء، بتقديم ما يتم الاعلان عنه من وظائف وفرص عمل في مختلف الجهات داخليا وخارجيا.

وظائف شاغرة في جامعة المنوفية

أعلنت جامعة المنوفية عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لشغل وظائف جديدة بكلية الذكاء الاصطناعي، تشمل وظائف مدرس ومدرس مساعد، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته. 

الوظائف المطلوبة

أولاً: وظائف مدرس مساعد

2 مدرس مساعد تخصص تكنولوجيا المعلومات – قسم ذكاء الآلة.

2 مدرس مساعد تخصص هندسة وعلوم الحاسب – قسم علوم البيانات.

2 مدرس مساعد تخصص علوم الحاسب – قسم علوم البيانات.

الشروط

- أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس حاسبات ومعلومات أو هندسة بتقدير لا يقل عن «جيد».

- الحصول على درجة الماجستير في نفس التخصص المطلوب.

- التمتع بحسن السيرة والسمعة.


المستندات المطلوبة

- شهادة الميلاد

- بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- 6 صور شخصية حديثة.

- شهادات المؤهل (بكالوريوس – ماجستير) موثقة.

- شهادة تقدير سنوات الدراسة والمجموع التراكمي معتمد.

- 3 نسخ من رسالة الماجستير معتمدة.

- بيان حالة وظيفية للعاملين بالحكومة أو إقرار بعدم العمل لغير العاملين.

ثانيًا: وظائف مدرس

2 مدرس تخصص تكنولوجيا المعلومات – قسم ذكاء الآلة.
2 مدرس تخصص هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم – قسم ذكاء الآلة.
2 مدرس تخصص هندسة وعلوم الحاسب – قسم علوم البيانات.
2 مدرس تخصص علوم الحاسب – قسم علوم البيانات.

الشروط

- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب من الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

- يشترط الحصول على البكالوريوس والماجستير في نفس المجال بتقدير لا يقل عن «جيد».

- مضي 6 سنوات على الأقل منذ الحصول على الدرجة الجامعية الأولى.

- يفضل وجود أبحاث منشورة في مجلات علمية محكمة.


المستندات المطلوبة

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- 6 صور شخصية.

- شهادات المؤهل (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) معتمدة.

- شهادة تقدير سنوات الدراسة والمجموع التراكمي.

- 3 نسخ من رسالتي الماجستير والدكتوراه معتمدة.

- بيان حالة وظيفية للعاملين بالحكومة أو إقرار بعدم العمل.

بيانات وطريقة التقديم

ينتهي التقديم في 27 أكتوبر 2025.

وتسلم الطلبات باليد أو بتوكيل رسمي باسم أمين عام الجامعة، بمقر إدارة جامعة المنوفية – الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس – شبين الكوم، مع استيفاء طوابع الجامعة.

جامعة المنوفية كلية الذكاء الاصطناعي وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

