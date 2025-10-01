تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الشباب الخريجين، أو من ذوي الخبرة بالبحث عن إعلانات الوظائف، ويقدم موقع صدى البلد تلك الخدمة للقراء الأعزاء، بتقديم ما يتم الاعلان عنه من وظائف وفرص عمل في مختلف الجهات داخليا وخارجيا.

وظائف شاغرة في جامعة المنوفية

أعلنت جامعة المنوفية عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لشغل وظائف جديدة بكلية الذكاء الاصطناعي، تشمل وظائف مدرس ومدرس مساعد، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.

الوظائف المطلوبة

أولاً : وظائف مدرس مساعد

2 مدرس مساعد تخصص تكنولوجيا المعلومات – قسم ذكاء الآلة.

2 مدرس مساعد تخصص هندسة وعلوم الحاسب – قسم علوم البيانات.

2 مدرس مساعد تخصص علوم الحاسب – قسم علوم البيانات.

الشروط

- أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس حاسبات ومعلومات أو هندسة بتقدير لا يقل عن «جيد».

- الحصول على درجة الماجستير في نفس التخصص المطلوب.

- التمتع بحسن السيرة والسمعة.



المستندات المطلوبة

- شهادة الميلاد

- بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- 6 صور شخصية حديثة.

- شهادات المؤهل (بكالوريوس – ماجستير) موثقة.

- شهادة تقدير سنوات الدراسة والمجموع التراكمي معتمد.

- 3 نسخ من رسالة الماجستير معتمدة.

- بيان حالة وظيفية للعاملين بالحكومة أو إقرار بعدم العمل لغير العاملين.

ثانيًا: وظائف مدرس

2 مدرس تخصص تكنولوجيا المعلومات – قسم ذكاء الآلة.

2 مدرس تخصص هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم – قسم ذكاء الآلة.

2 مدرس تخصص هندسة وعلوم الحاسب – قسم علوم البيانات.

2 مدرس تخصص علوم الحاسب – قسم علوم البيانات.

الشروط

- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب من الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

- يشترط الحصول على البكالوريوس والماجستير في نفس المجال بتقدير لا يقل عن «جيد».

- مضي 6 سنوات على الأقل منذ الحصول على الدرجة الجامعية الأولى.

- يفضل وجود أبحاث منشورة في مجلات علمية محكمة.



المستندات المطلوبة

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- 6 صور شخصية.

- شهادات المؤهل (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) معتمدة.

- شهادة تقدير سنوات الدراسة والمجموع التراكمي.

- 3 نسخ من رسالتي الماجستير والدكتوراه معتمدة.

- بيان حالة وظيفية للعاملين بالحكومة أو إقرار بعدم العمل.

بيانات وطريقة التقديم

ينتهي التقديم في 27 أكتوبر 2025.

وتسلم الطلبات باليد أو بتوكيل رسمي باسم أمين عام الجامعة، بمقر إدارة جامعة المنوفية – الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس – شبين الكوم، مع استيفاء طوابع الجامعة.