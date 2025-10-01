قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
فى ذكرى مداح الرسول.. تعرف على أول أجر حصل عليه محمد الكحلاوي وسر رفضه الغناء لجمال عبد الناصر
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية
نجم الأهلي يشيد بـ «عدي الدباغ» ويُوجّه انتقادات لاختيارات الزمالك الفنية
خطة ترامب للسلام في غزة.. بين مكاسب إسرائيلية وحقوق فلسطينية غائبة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

في مكانك بدون سفر .. خطوات تجديد رخصة القيادة للمصريين بالخارج

خالد يوسف

تتيح وزارة الخارجية المصرية، طريقة تجديد رخصة القيادة للمصريين بالخارج، في السفارات دون الحاجة إلى العودة لمصر، وهي خدمة تستهدف التيسير على المواطنين المصريين في الخارج.

تجديد رخصة قيادة السيارة من الخارج

يحتاج المصريين في الخارج إلى تحديث ترخيص قيادة السيارة سنويًا بعد انتهاء صلاحيتها، وهو ما كان يتم فقط عبر مؤسسات حكومية داخل نطاق جمهورية مصر العربية، ما كان يلزم المواطن العودة إلى مصر لإنهاء الإجراءات.

وتكلف اجراءات تجديد الترخيص أموال ومجهود كبير، وتذاكر سفر، مما يجعل طريقة تجديد رخصة القيادة للمصريين بالخارج عبر السفارات، خدمة يترقبها الجميع.

طريقة تجديد رخصة القيادة للمصريين بالخارج دون الحاجة إلى السفر

تتيح الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، طريقة تجديد رخصة القيادة للمصريين بالخارج، من خلال خطوات محددة عبر القنصليات والسفارات المصرية، دونالحاجة للعودة إلى مصر.
وفيما يلي خطوات طريقة تجديد رخصة القيادة للمصريين بالخارج كاملة:

- يتوجه المواطن المصري إلى القنصلية أو السفارة المصرية بالدولة التي تقيم فيها.
- يطلب استمارة تجديد رخصة القيادة ، ويدفع الرسوم المطلوبة. 
- يملأ المواطن البيانات المطلوبة في الاستمارة بدقة.
- يقدم الاستمارة مصحوبة بالمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

حددت وزارة الخارجية، بالتعاون مع الادارة العامة للمرور، المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة، والتي تشمل:
• صورة من جواز السفر الساري.

• صورة من بطاقة الرقم القومي.

• صورة من رخصة القيادة المنتهية أو على وشك الانتهاء.

• عدد من الصور الشخصية حديثة.

الإجراءات النهائية للترخيص

* بعد تقديم الطلب ترسل القنصلية الطلب والمستندات، إلى الإدارة العامة للمرور في مصر لمراجعته واعتماد التجديد.

* تنهي الإدارة العامة للمرور في مصر إجراءات إصدار الرخصة الجديدة وتُرسل الرخصة الجديدة إلى القنصلية.

* تخاطب القنصلية المواطن المصري في الدولة المقيم فيها ليحضر من أجل استلام الرخصة الجديدة.

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

فيروس

فيروس HFMD.. تصريح عاجل من وزارة الصحة عن الأعراض والوقاية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

علي جمعة

علي جمعة: النبي هو الإنسان الكامل ورحمة الله المهداة للعالمين

الدكتور محمود صديق

محمود صديق: إدراج 21 عالما أزهريا بقائمة ستانفورد يبرز قوة مصر

طالبات الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر يجري حوارًا مباشرًا مع الطلاب والطالبات.. صور

بالصور

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

ابنة هبة قطب

فستان جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير

ياسمين صبري

فوائد سحرية لاستخدام البقدونس والكرفس.. صيدلية طبيعية في مطبخك

فوائد الكرفس والبقدونس

بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

