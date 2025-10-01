في مكانك بدون سفر .. خطوات تجديد رخصة القيادة للمصريين بالخارج

تتيح وزارة الخارجية المصرية، طريقة تجديد رخصة القيادة للمصريين بالخارج، في السفارات دون الحاجة إلى العودة لمصر، وهي خدمة تستهدف التيسير على المواطنين المصريين في الخارج.

تجديد رخصة قيادة السيارة من الخارج

يحتاج المصريين في الخارج إلى تحديث ترخيص قيادة السيارة سنويًا بعد انتهاء صلاحيتها، وهو ما كان يتم فقط عبر مؤسسات حكومية داخل نطاق جمهورية مصر العربية، ما كان يلزم المواطن العودة إلى مصر لإنهاء الإجراءات.

وتكلف اجراءات تجديد الترخيص أموال ومجهود كبير، وتذاكر سفر، مما يجعل طريقة تجديد رخصة القيادة للمصريين بالخارج عبر السفارات، خدمة يترقبها الجميع.

طريقة تجديد رخصة القيادة للمصريين بالخارج دون الحاجة إلى السفر

تتيح الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، طريقة تجديد رخصة القيادة للمصريين بالخارج، من خلال خطوات محددة عبر القنصليات والسفارات المصرية، دونالحاجة للعودة إلى مصر.

وفيما يلي خطوات طريقة تجديد رخصة القيادة للمصريين بالخارج كاملة:

- يتوجه المواطن المصري إلى القنصلية أو السفارة المصرية بالدولة التي تقيم فيها.

- يطلب استمارة تجديد رخصة القيادة ، ويدفع الرسوم المطلوبة.

- يملأ المواطن البيانات المطلوبة في الاستمارة بدقة.

- يقدم الاستمارة مصحوبة بالمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

حددت وزارة الخارجية، بالتعاون مع الادارة العامة للمرور، المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة، والتي تشمل:

• صورة من جواز السفر الساري.

• صورة من بطاقة الرقم القومي.

• صورة من رخصة القيادة المنتهية أو على وشك الانتهاء.

• عدد من الصور الشخصية حديثة.

الإجراءات النهائية للترخيص

* بعد تقديم الطلب ترسل القنصلية الطلب والمستندات، إلى الإدارة العامة للمرور في مصر لمراجعته واعتماد التجديد.

* تنهي الإدارة العامة للمرور في مصر إجراءات إصدار الرخصة الجديدة وتُرسل الرخصة الجديدة إلى القنصلية.

* تخاطب القنصلية المواطن المصري في الدولة المقيم فيها ليحضر من أجل استلام الرخصة الجديدة.