قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء مشروع قانون إنفاق ديمقراطيًا مؤقتًا، مما يضع المشرعين على بُعد خطوة من إغلاق الحكومة قبل الموعد النهائي منتصف الليل.

صوّت المشرعون، بأغلبية 47 صوتًا مقابل 53 صوتًا، على المضي قدمًا في الحزمة، التي تتضمن تمديدًا للتمويل الحكومي وحوالي تريليون دولار من مخصصات الرعاية الصحية. وكان المشروع بحاجة إلى 60 صوتًا للمضي قدمًا.

جاء التصويت قبل تصويت ثانٍ مُخطط له على قرار الاستمرار "النظيف" الذي أقره مجلس النواب الجمهوري، والذي من غير المتوقع أيضًا أن يُقر، بحسب ما أوردته صحيفة ذا هيل الأمريكية.

سيُمدد مشروع القانون البديل الذي طرحه الديمقراطيون قبل أسبوعين بشكل دائم إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة (ACA) المُحسّنة التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام، ويُلغي تخفيضات الجمهوريين في برنامج Medicaid التي طُبّقت في "مشروع القانون الكبير والجميل" خلال الصيف، ويُعيد الأموال المخصصة بالفعل التي استعادها البيت الأبيض خلال الصيف.

على الرغم من قائمة الأمنيات، فإن المطلب الرئيسي للديمقراطيين هو التفاوض بشأن اعتمادات قانون الرعاية الميسرة المنتهية الصلاحية، والتي رفضها الجمهوريون بشدة كجزء من مساعيهم لتمويل الحكومة.

قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر (ديمقراطي عن نيويورك)، خلال مباحثات مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون (جمهوري عن ساوث داكوتا)، صباح الثلاثاء: "طلبنا من القادة مناقشة الأمر معنا في يوليو، ومنتصف أغسطس، ونهاية أغسطس، وسبتمبر. رفضوا. والآن يقول: 'امنحونا 45 يومًا أخرى'"، مضيفا: "الآن هو الوقت المناسب للقيام بذلك".

يُعدّ هذا التصويت هو المرة الثانية في أقل من أسبوعين التي يصوت فيها المجلس على الاقتراح، بعد رفضه بأغلبية 47 صوتًا مقابل 45 صوتًا في 19 سبتمبر.

جاء التصويت قبل ساعات من انتهاء التمويل الحكومي وإغلاق الحكومة.

وهذا الاحتمال وارد منذ أشهر، إلا أنه لم يُسفر إلا عن مفاوضات قليلة بين الجانبين.