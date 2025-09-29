قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
الرئيس السيسي: الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية
وزير التعليم يوجه بتوفير كافة احتياجات المدارس وتذليل العقبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ترامب يلتقي كبار قادة الكونجرس مع اقتراب إغلاق الحكومة الأمريكية

ترمب
ترمب
وكالات

يعتزم كبار قادة الكونجرس الأربعة الاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، في الوقت الذي يقترب فيه الموعد النهائي لإغلاق الحكومة الأمريكية في الأول من أكتوبر.

وسيكون هذه أول اجتماع لترمب مع قادة الحزب الديمقراطي قبل حلول الموعد النهائي لتمويل الحكومة. كان من المقرر أن يلتقي زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ونظيره في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بالرئيس هذا الأسبوع، لكن البيت الأبيض ألغى الاجتماع في اللحظة الأخيرة.

قال شومر وجيفريز في بيان مشترك يوم السبت إن الديمقراطيين ملتزمون بتفادي الإغلاق الحكومي.

وقالوا: "كما ذكرنا مراراً، سيجتمع الديمقراطيون في أي مكان وفي أي وقت ومع أي طرف للتفاوض على اتفاقية إنفاق بين الحزبين يلبّي احتياجات الشعب الأمريكي ". 

وأضافوا: "نحن مصممون على تجنب الإغلاق الحكومي ومعالجة أزمة الرعاية الصحية التي سببها الجمهوريون. الوقت ينفد".

كان ترامب قد صرّح سابقاً بأن الديمقراطيين يجب أن يتخلوا عن مطالبهم بتمديد دعم الرعاية الصحية وإنهاء تخفيضات برنامج "ميديكيد" قبل أن يوافق على الاجتماع بهم. كما توقع ترمب احتمال توقف أنشطة الحكومة.

وقال ترامب للصحفيين الأسبوع الماضي: "أودّ الاجتماع بهم، لكنني لا أعتقد أن هذا سيكون له أي تأثير".

ترمب الحكومة الأميركية البيت الأبيض الحكومة الأميرك مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن تطلق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مبادرة اجيال

المركز القومي للبحوث يحتفل بالختام الناجح لمبادرة أجيال لصيف 2025

الدكتور سلطان أحمد الخلف

الأطباء البيطريين بالكويت: الزمالة إنجاز غير مسبوق بقيادة مصر

بالصور

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

فيديو

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد