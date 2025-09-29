ترامب يلتقي كبار قادة الكونجرس مع اقتراب إغلاق الحكومة الأمريكية

يعتزم كبار قادة الكونجرس الأربعة الاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، في الوقت الذي يقترب فيه الموعد النهائي لإغلاق الحكومة الأمريكية في الأول من أكتوبر.

وسيكون هذه أول اجتماع لترمب مع قادة الحزب الديمقراطي قبل حلول الموعد النهائي لتمويل الحكومة. كان من المقرر أن يلتقي زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ونظيره في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بالرئيس هذا الأسبوع، لكن البيت الأبيض ألغى الاجتماع في اللحظة الأخيرة.

قال شومر وجيفريز في بيان مشترك يوم السبت إن الديمقراطيين ملتزمون بتفادي الإغلاق الحكومي.

وقالوا: "كما ذكرنا مراراً، سيجتمع الديمقراطيون في أي مكان وفي أي وقت ومع أي طرف للتفاوض على اتفاقية إنفاق بين الحزبين يلبّي احتياجات الشعب الأمريكي ".

وأضافوا: "نحن مصممون على تجنب الإغلاق الحكومي ومعالجة أزمة الرعاية الصحية التي سببها الجمهوريون. الوقت ينفد".

كان ترامب قد صرّح سابقاً بأن الديمقراطيين يجب أن يتخلوا عن مطالبهم بتمديد دعم الرعاية الصحية وإنهاء تخفيضات برنامج "ميديكيد" قبل أن يوافق على الاجتماع بهم. كما توقع ترمب احتمال توقف أنشطة الحكومة.

وقال ترامب للصحفيين الأسبوع الماضي: "أودّ الاجتماع بهم، لكنني لا أعتقد أن هذا سيكون له أي تأثير".