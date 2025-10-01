مجــ..ـزرة جديدة.. الاحتلال يحوّل ورشة نجارة إلى مقبرة في دير البلح ويقتــ..ــل 5 فلسطينيين

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن الاحتلال قصف بطائرة مسيّرة، ورشة نجارة في شارع «البيئة» غرب مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع منذ فجر اليوم، إلى 64 شهيدًا، بينهم 5 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء، و15 شهيدًا إلى مستشفى الأهلي العربي «المعمداني»، و21 شهيدًا إلى مستشفى العودة، و14 شهيدًا إلى مستشفى شهداء الأقصى، و9 شهداء إلى مستشفى ناصر.

وفي وقت سابق، استهدف الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى «القدس» بحي «تل الهوا»، جنوب غربي مدينة غزة.

كما استشهد شخص وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بالنصيرات، وسط القطاع، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

واستشهد اثنان من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 66 ألفًا و97 شهيدًا و168 ألفًا و536 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 مواطنًا بينهم 150 طفلًا.