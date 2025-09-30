استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح

استشهد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين، بينهم الصحفي برزق، أثناء تواجدهم بالقرب من شارع البيئة في المدينة.

وتم التعرف على الشهداء وهم:

يحيى برزق (صحفي ومصور)

يوسف أشرف سلمان

قصي يوسف سلمان

محمد يوسف سلمان

رجب أبو جراد

ويأتي استشهاد برزق في ظل استمرار استهداف الطواقم الصحفية في قطاع غزة، وسط تصاعد للعدوان الإسرائيلي على المدنيين والبنية التحتية.