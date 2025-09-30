بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"

شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هجومًا لاذعا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، واصفًا الاتفاق بـ"الخطير على أمن إسرائيل" و"المليء بالثغرات التي لا تحقق أهداف الحرب".

وخلال جلسة الحكومة الإسرائيلية التي عقدت اليوم، قال بن غفير إن "الاتفاق يتخلى عن أمن إسرائيل لصالح قوات دولية، ويمنح عفوًا لقتلة حماس"، معتبرًا أن "الاتفاق السيئ يحتوي على احتمال قيام دولة فلسطينية، ويتجاهل ملفات أساسية كخطة الهجرة والسيادة الإسرائيلية على غزة".

ووفق ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية، فقد وجه بن جفير انتقادات حادة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب موافقته على الخطة، مضيفًا أن "الاتفاق يضع أمن إسرائيل في أيدي جهات دولية، ولا يحقق الأهداف التي حددناها للحرب".

من جانبه، قال نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إنه سيعرض على الحكومة والمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) تقريرًا مفصلًا حول خطة ترامب، التي تهدف إلى وضع حد للحرب المستمرة على قطاع غزة.