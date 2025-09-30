ترامب: سأمنح حماس ثلاثة أو أربعة أيام للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح "حماس" ثلاثة أو أربعة أيام للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب في تصريحات صحفية له ؛ وبشأن الضربات المحتملة ضد تجار المخدرات داخل فنزويلا: لنر ما سيحدث لاحقا.

وفي وقت لاحق ؛ أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري تقديره للالتزام الأمريكي بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، في تصريحات له: “هدفنا هو إنهاء الحرب ونهاية التجويع في غزة. قطر ومصر سلمتا حماس خطة إنهاء الحرب في غزة، ووفد حماس وعد بدراستها”.

وأضاف: “التزمنا منذ اليوم الأول بالعمل لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات ووقف التصعيد”.

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية: “وفد حماس التفاوضي وعد بدراسة الخطة الأمريكية وما زال الوقت مبكرا للرد، وقطر منذ اليوم الأول لم تتأخر في أي جهود لإنهاء حرب غزة أو دعم سكانها”.

وأردف المتحدث باسم الخارجية القطرية: “الجهود القطرية والمصرية والتركية لإنهاء الحرب تتكامل بشكل جماعي ومنسق”.

وصرح المتحدث باسم الخارجية القطرية أيضا: “التزامنا راسخ بشأن تقديم أي دعم ممكن لوقف حرب غزة وإعادة الإعمار، وهدفنا هو إنهاء الحرب ونهاية التجويع في غزة”.

وتابع: “قطر ومصر سلمتا حماس خطة إنهاء الحرب ووعد بدراستها، وركزنا منذ اليوم الأول للعدوان على قطر على سلامة أراضينا وسيادتنا”.

وقال أيضا: “تركيزنا الأساسي ينصب على عدم تكرار الهجوم الذي استهدف بلدنا، وقطر ومصر سلمتا حماس خطة إنهاء الحرب ووفدها ووعد بدراستها”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: “فيما يتعلق بالاعتذار أولويتنا هي سيادة دولة قطر وأمان المواطنين والمقيمين”.

وتابع: “الخطوة الأولى بشأن خطة إنهاء حرب غزة هي التوافق بين جميع الأطراف، وأن تتكامل جهود قطر ومصر وتركيا لإنهاء الحرب”.

واستطرد: "دولة قطر تحتفظ بحقوقها القانونية بشأن القصف الإسرائيلي على الدوحة، والأساس الذي تعتمد عليه قطر هو الضمانات التي قدمت بعدم تكرار الهجوم الإسرائيلي،

وما سمعناه من قبل الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن قبوله خطة ترامب".

وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية: “رحبنا بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب على غزة، وهدفنا الأساسي إنهاؤها”.