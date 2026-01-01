مواعيد مباريات اليوم 1-1-2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 1-1-2026 عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الملاعب العالم ولعل أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند وليفربول ضد ليدز يونايتد بجانب مباريات كأس عاصمة مصر.

كأس عاصمة مصر

الاتحاد السكندري ضد الزمالك - الساعة الخامسة مساء - قناة أون سبورت 1

وادي دجلة ضد الجونة - الساعة الخامسة مساء - قناة أون سبورت 2

الإسماعيلي ضد مودرن سبورت - الساعة الثامنة مساء - قناة أون سبورت 1

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ليدز يونايتد -الساعة السابعة ونصف مساء - قناة بي ان سبورت 1

كريستال بالاس ضد فولهام - الساعة السابعة ونصف مساء - قناة بي إن سبورت 2

سندرلاند ضد مانشستر سيتي - الساعة العاشرة مساء - قناة بي إن سبورت 1

برينتفورد ضد توتنهام - الساعة العاشرة مساء - قناة بي إن سبورت 2