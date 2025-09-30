نائب بالشيوخ: إشادة ترامب بالرئيس السيسي اعتراف دولي بدور مصر في حماية السلام

أشاد النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، بالدور التاريخي والريادي الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز قوة الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السيسي تمثل اعترافًا دوليًا بقدرة القيادة المصرية على إدارة الملفات الكبرى بحكمة واقتدار.

وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت قوة إقليمية ودولية فاعلة وصوتًا مسموعًا في المجتمع الدولي، مشددًا على أن ما تشهده المنطقة والعالم من تقدير لدور مصر يعكس مكانتها وثقلها الاستراتيجي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي نجح في أن يجعل من مصر ركيزة أساسية في إرساء دعائم السلام بالشرق الأوسط، وخصوصًا في منع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، والعمل على دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف "النائب" أن كلمة مصر في مؤتمر "حل الدولتين" بالأمم المتحدة عكست بوضوح ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات فرض الأمر الواقع.

وأختتم الدكتور حسين خضير حديثه. أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية، ماضيًا في مسيرة البناء والتنمية، وداعمًا بقوة لدور مصر في حماية السلام، ومنع التهجير، ودعم حقوق الشعوب في العيش بأمان واستقرار.