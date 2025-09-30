الرئيس اللبناني يعرب عن آماله بأن تلقى خطة ترامب موافقة المعنيين بأسرع وقت ممكن



أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ترحيبه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة ، مشيرا إلى أن جهود ترامب المبذولة لإنهاء معاناة المدنيين والأبرياء في القطاع وحقن الدماء والعمل المشترك من أجل شرق أوسط مستقر ومزدهر استنادا إلى مبادئ العدالة الإنسانية والكرامة البشرية.



وبحسب بيان الرئسة السورية ؛ فقد عبر عون عن أمله بأن تلقى خطة ترامب موافقة المعنيين بأسرع وقت ممكن، منوها بالمقاربة الواقعية التي اعتمدتها في معالجة القضايا الخلافية والإشكالية.

وكشفت فضائية القاهرة الإخبارية، عن تفاصيل خطة ترامب للسلام، موضحة أنها تتضمن إعادة المحتجزين الإسرائيليين، ونزع سلاح حركة حماس، كما تطرقت الخطة إلى إنشاء "مجلس السلام" للإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة، وتحقيق أمن مستدام لإسرائيل.

وأشارت إلى أنه بناءً على تلك الخطة، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لعملية تبادل المحتجزين

وأفادت بأنها خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا لهذا الاتفاق، ستتم إعادة جميع المحتجزين أحياءً وأمواتًا، وبمجرد إطلاق سراحهم، ستُفرج إسرائيل بالمقابل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق.