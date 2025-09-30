الصين تعلق على خطة ترامب: ندعم كل الجهود لخفض التصعيد في غزة

علقت الصين على خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة ، قائلة: ندعم كل الجهود لخفض التصعيد بغزة، جاء ذلك خلال خبرا عاجلا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وكشفت فضائية القاهرة الإخبارية، عن تفاصيل خطة ترامب للسلام، موضحة أنها تتضمن إعادة المحتجزين الإسرائيليين، ونزع سلاح حركة حماس، كما تطرقت الخطة إلى إنشاء "مجلس السلام" للإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة، وتحقيق أمن مستدام لإسرائيل.

وأشارت إلى أنه بناءً على الخطة، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لعملية تبادل المحتجزين

وأفادت أنها خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا لهذا الاتفاق، ستتم إعادة جميع المحتجزين أحياءً وأمواتًا، وبمجرد إطلاق سراحهم، ستُفرج إسرائيل بالمقابل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين.