خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.. سلام أم استسلام؟

كشف الكاتب الصحفي أحمد صفوت أن احتمالية دخول العالم في حرب عالمية ثالثة تظل قائمة طول الوقت حتى لو تحدث بعض قادة العالم عن السلام.



وقال صفوت، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، مقدمي برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الواقع على الأرض يختلف عما تصدره وسائل الإعلام العالمية.

واضاف أن خطة الرئيس الأمريكي ترامب تتلخص في الإفراج عن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار غير معروف عما إذا كان مؤقت أو دائم وتشكيل حكومة يترأسها ترامب.

واختتم أن هذه الخطة بشكلها الحالي استسلام وليس سلاما، حيث يريد نتنياهو إنقاذ إسرائيل وصديقه نتنياهو وليس إنقاذ الفلسطينيين، موضحا أن هذا يعني عودة انتداب أنجلو ساكسون بدل سايكس بيكو.

