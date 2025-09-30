بريطانيا ترحب بخطة ترامب للسلام في غزة وتدعو حماس إلى قبولها

رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في قطاع غزة ودعا حركة حماس إلى قبولها.

وأكد ستارمر، في بيان صادر عن مكتبه في داونينج ستريت، دعم بلاده الكامل لجهود واشنطن "لإنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن وضمان تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة"، مشددًا على أن هذا يجب أن يتم "على الفور".

ودعا رئيس الوزراء البريطاني جميع الأطراف إلى التعاون مع الإدارة الأمريكية من أجل إتمام الاتفاق وتحويله إلى واقع، قائلاً إن على حركة حماس أن توافق على الخطة وتضع حدًا للمعاناة عبر "تسليم أسلحتها وإطلاق سراح الرهائن المتبقين".

وأضاف ستارمر أن بريطانيا ستواصل، إلى جانب شركائها، العمل على بناء توافق يقود إلى "وقف دائم لإطلاق النار"، مؤكداً التزام بلاده بالجهود الجماعية لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق سلام مستدام "يتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العيش جنبًا إلى جنب في أمن وسلام".

وتنص خطة ترامب، في حال موافقة الطرفين، على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى «الخط المتفق عليه» وإطلاق سراح جميع الرهائن يتبعه إطلاق سراح سجناء فلسطينيين وتدفق مساعدات إنسانية إلى غزة.

ووفقا للخطة ، ستدار غزة موقتًا بموجب لجنة انتقالية ، تضم خبراء فلسطينيين ودوليين مؤهلين، وتحت إشراف هيئة دولية انتقالية جديدة أطلق عليها «مجلس السلام».

