يوتيوب يدفع 24.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ترامب

وافقت شركة يوتيوب على دفع 24.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس ترامب عام 2021 ضد الشركة ورئيسها التنفيذي بسبب تعليقها لحساب ترامب بعد أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي في ذلك العام، وفقاً لأوراق المحكمة.

كُشف عن شروط التسوية في ملف قُدّم للمحكمة أمس، الاثنين، وفق “وول ستريت جورنال”.

هذا يجعل يوتيوب، المملوك لشركة ألفابت، آخر شركة من بين شركات التواصل الاجتماعي الثلاث الكبرى التي رفع ترامب دعوى قضائية ضدها، والتي شملت ميتا ثم تويتر، المعروفة الآن باسم إكس X ، لتسوية مسألة إزالته من منصاتها.

سيُستخدم مبلغ الـ 22 مليون دولار "لتسوية وحل جميع النزاعات والمطالبات الناشئة عن الدعوى أو المتعلقة بها مع المدعي دونالد جيه. ترامب، والذي وجّه بالتبرع به نيابةً عنه لصندوق ناشيونال مول، وهو كيان معفى من الضرائب بموجب المادة 501(c)(3) مُكرّس لترميم ناشيونال مول والحفاظ عليه ورفع مستواه، لدعم بناء قاعة الحفلات الرسمية في البيت الأبيض"، وفقاً للملف.

وستدفع ألفابت أيضاً 2.5 مليون دولار لتسوية وحل أي نزاعات أو مطالبات تنشأ عن أو تتعلق بالدعوى مع المدعين الآخرين، الاتحاد المحافظ الأميركي، وأندرو باجياني، وأوستن فليتشر، وماريز فيرونيكا جان لويس، وفرانك فالنتين، وكيلي فيكتوري، وناعومي وولف، "لتوزيع جميع النزاعات والمطالبات الناشئة عن أو المتعلقة بالدعوى بينهم وفقاً لشروط اتفاقيات التسوية المبرمة بين المدعى عليهم وهؤلاء المدعين"، وفقاً للإيداع.