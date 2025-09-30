ندافع عن مبدأ تولي الفلسطينيين حكم بلادهم.. أول تعليق صيني على خطة ترامب

أكدت وزارة الخارجية الصينية على أن كل الجهود التي تؤدي إلى تخفيف التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين مهمة .جاء دلك تعليقا علي خطة ترامب بشأن غزة .

ودعت الخارجية الصينية كل الأطراف إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوصول إلى وقف لإطلاق النار بشكل دائم في غزة.

وقالت الخارجية الصينية: يجب التخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة في أسرع وقت ممكن

وختمت الخارجية الصينية: ندافع عن مبدأ تولي الفلسطينيين حكم فلسطين ونقف إلى جانب الدول التي تبذل جهودا لدعم حل مستدام في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن.

وكشفت فضائية القاهرة الإخبارية، عن تفاصيل خطة ترامب للسلام، موضحة أنها تتضمن إعادة المحتجزين الإسرائيليين، ونزع سلاح حركة حماس، كما تطرقت الخطة إلى إنشاء "مجلس السلام" للإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة، وتحقيق أمن مستدام لإسرائيل.

وأشارت إلى أنه بناءً على تلك الخطة، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لعملية تبادل المحتجزين

وأفادت بأنها خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا لهذا الاتفاق، ستتم إعادة جميع المحتجزين أحياءً وأمواتًا، وبمجرد إطلاق سراحهم، ستُفرج إسرائيل بالمقابل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق.