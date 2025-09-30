بحوث الصحراء يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الصين في مجالات البيئة والتنمية

استقبل مركز بحوث الصحراء وفد يضم ممثلين عن مركز الأبحاث الصيني الأفريقي المشترك، والحديقة النباتية الصينية بمقاطعة ووهان، والأكاديمية الصينية للعلوم، وذلك بهدف بحث سبل التعاون لتبادل الباحثين والمعلومات الأكاديمية ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الصين في مجال البحث العلمي والتدريب.



ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وبحضور الدكتور غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات.

وأوضح شوقي أن هذا التعاون يهدف إلى دعم وتعزيز العملية البحثية بين الجانبين، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون بين الباحثين وطلاب الدراسات العليا، من خلال إنشاء برامج تدريبية مشتركة تسهم في رفع كفاءة الكوادر البحثية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات المؤسستين نحو دعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز التكامل بين الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية والتنموية، لا سيما في مجالات استدامة الموارد الطبيعية والتنمية الزراعية في البيئات الهشة.