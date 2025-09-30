قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور عن مباراة القمة: شحات الغرام غير النظام
أنواع الشهداء في الإسلام وكيفية تغسيلهم.. دار الإفتاء تجيب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025
أكاذيب إخوانية عن احتجاز الأجهزة الأمنية بسوهاج سيدات وأطفالا.. وهذه عقوبة الشائعات
وزير الاتصالات: مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين
شعث: نتنياهو يسعى لتحقيق نصر شخصي ولا يسعى نحو السلام الحقيقي
لميس الحديدي لزوجها عمرو أديب: قلبي يقطر دماً
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
قطر: نتنياهو اعتذر رسميا عن قصف الدوحة وتعهد بعدم استهداف الدولة في المستقبل
مات وهو بيرقص مع عروسته.. تفاصيل جديدة فى وفاة عريس أسوان أثناء زفافه
شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ون بلس 15 يضع موعد إطلاقه في الصين: 27 أكتوبر على الأرجح بهيكل من النانو سيراميك

احمد الشريف

يشير أحدث التطورات إلى أن هاتف OnePlus 15 الرائد سيصل إلى الصين قريباً جداً، وتحديداً في نهاية الشهر المقبل، وقد يكون يوم 27 أكتوبر هو الموعد الرسمي للكشف عنه. 

ويأتي هذا الإطلاق المبكر كجزء من استراتيجية الشركة لمنافسة أحدث أجهزة Xiaomi 17 وسلسلة iPhone 17 في السوق الصينية.

27 أكتوبر الموعد المرجح للإطلاق في الصين

أشارت التسريبات الدعائية الأخيرة التي نشرتها الشركة للجمهور الصيني إلى تاريخ الإطلاق المحتمل. 

إحدى الصور الترويجية تُظهر تاريخ 27 أكتوبر على شاشة الهاتف، وهو توقيت يتماشى تماماً مع جدول OnePlus الزمني المعتاد؛ حيث أُطلق هاتف OnePlus 13 العام الماضي في 31 أكتوبر.

وأفادت التقارير بأن الطلبات المسبقة للهاتف قد بدأت بالفعل في الصين، مما يعد مؤشراً قوياً على أن الإعلان الرسمي بات وشيكاً.

تصميم ومواد تصنيع فائقة الصلابة

أكدت OnePlus على التصميم الجديد للهاتف، خاصة في لون "Sand Dune" (الكثبان الرملية) الجديد. لكن النقطة الأبرز التي ركزت عليها الشركة هي مادة التصنيع.

صُنع هاتف OnePlus 15 باستخدام معدن النانو سيراميك من الدرجة الفضائية، حيث ادعت الشركة أنه:

أكثر صلابة بنسبة 134% من التيتانيوم.

أكثر صلابة بنسبة 223% من الفولاذ المقاوم للصدأ.

أكثر صلابة بنسبة 344% من الألومنيوم المؤكسد.

هذه الأرقام تشير إلى سعي OnePlus لتقديم هاتف يتميز بأقوى متانة في السوق.

الميزات الداخلية والجدول الزمني العالمي

سيأتي هاتف OnePlus 15 بمواصفات داخلية قوية، تشمل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد، بالإضافة إلى بطارية ضخمة (تُشاع أنها 7000 مللي أمبير مع شحن فائق السرعة) وكاميرات مُحسّنة، هذا المزيج يجعله منافساً قوياً ومزعجاً لمنافسيه.

وفي خطوة ترضي المستخدمين، أشار مقطع فيديو لفتح الصندوق (Unboxing) إلى أن OnePlus ستستمر في تضمين كل من الشاحن والغطاء الواقي داخل العبوة، وهي ميزة تخلت عنها معظم العلامات التجارية الرائدة الأخرى.

أخيراً، من المتوقع أن يتم إطلاق OnePlus 15 عالمياً في أوائل العام المقبل، متبعاً نفس الاستراتيجية التي انتهجتها الشركة سابقاً، ومن المرجح أن يصل إلى الأسواق الدولية قبل إطلاق سلسلة Samsung Galaxy S26.

OnePlus 15 OnePlus iPhone 17

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

سيزار جرادو

أكثر من رائع.. خالد الغندور يشيد بـ سيزار جرادو حكم مباراة القمة

شيكابالا

الدرديري لـ شيكابالا: لوكنت موجود ماكنش الأهلي كسب

فرج عامر

فرج عامر: يانيك فيريرا ليس أفضل من أي مدرب مصري

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

