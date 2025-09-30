ون بلس 15 يضع موعد إطلاقه في الصين: 27 أكتوبر على الأرجح بهيكل من النانو سيراميك

يشير أحدث التطورات إلى أن هاتف OnePlus 15 الرائد سيصل إلى الصين قريباً جداً، وتحديداً في نهاية الشهر المقبل، وقد يكون يوم 27 أكتوبر هو الموعد الرسمي للكشف عنه.

ويأتي هذا الإطلاق المبكر كجزء من استراتيجية الشركة لمنافسة أحدث أجهزة Xiaomi 17 وسلسلة iPhone 17 في السوق الصينية.

27 أكتوبر الموعد المرجح للإطلاق في الصين

أشارت التسريبات الدعائية الأخيرة التي نشرتها الشركة للجمهور الصيني إلى تاريخ الإطلاق المحتمل.

إحدى الصور الترويجية تُظهر تاريخ 27 أكتوبر على شاشة الهاتف، وهو توقيت يتماشى تماماً مع جدول OnePlus الزمني المعتاد؛ حيث أُطلق هاتف OnePlus 13 العام الماضي في 31 أكتوبر.

وأفادت التقارير بأن الطلبات المسبقة للهاتف قد بدأت بالفعل في الصين، مما يعد مؤشراً قوياً على أن الإعلان الرسمي بات وشيكاً.

تصميم ومواد تصنيع فائقة الصلابة

أكدت OnePlus على التصميم الجديد للهاتف، خاصة في لون "Sand Dune" (الكثبان الرملية) الجديد. لكن النقطة الأبرز التي ركزت عليها الشركة هي مادة التصنيع.

صُنع هاتف OnePlus 15 باستخدام معدن النانو سيراميك من الدرجة الفضائية، حيث ادعت الشركة أنه:

أكثر صلابة بنسبة 134% من التيتانيوم.

أكثر صلابة بنسبة 223% من الفولاذ المقاوم للصدأ.

أكثر صلابة بنسبة 344% من الألومنيوم المؤكسد.

هذه الأرقام تشير إلى سعي OnePlus لتقديم هاتف يتميز بأقوى متانة في السوق.

الميزات الداخلية والجدول الزمني العالمي

سيأتي هاتف OnePlus 15 بمواصفات داخلية قوية، تشمل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد، بالإضافة إلى بطارية ضخمة (تُشاع أنها 7000 مللي أمبير مع شحن فائق السرعة) وكاميرات مُحسّنة، هذا المزيج يجعله منافساً قوياً ومزعجاً لمنافسيه.

وفي خطوة ترضي المستخدمين، أشار مقطع فيديو لفتح الصندوق (Unboxing) إلى أن OnePlus ستستمر في تضمين كل من الشاحن والغطاء الواقي داخل العبوة، وهي ميزة تخلت عنها معظم العلامات التجارية الرائدة الأخرى.

أخيراً، من المتوقع أن يتم إطلاق OnePlus 15 عالمياً في أوائل العام المقبل، متبعاً نفس الاستراتيجية التي انتهجتها الشركة سابقاً، ومن المرجح أن يصل إلى الأسواق الدولية قبل إطلاق سلسلة Samsung Galaxy S26.