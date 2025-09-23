قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
تكنولوجيا وسيارات

تسريب الصور الأولى لهاتف OnePlus 15.. تصميم جديد ومثير للجدل لمنافس آيفون 17 وجالكسي S26

احمد الشريف

في كشف هو الأول من نوعه، ظهرت مجموعة من الصور الحقيقية المسربة لما يُعتقد بقوة أنه هاتف OnePlus 15 الرائد القادم، والذي تستعد الشركة لإطلاقه لمنافسة عمالقة السوق مثل آيفون 17 من آبل وجالكسي S26 من سامسونج.

 وتكشف الصور، التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية، عن تغيير جذري ومثير للجدل في لغة تصميم الشركة، وتحديدًا في وحدة الكاميرا الخلفية.

وداعًا للتصميم الدائري.. ومرحبًا بالمربع المثير للجدل

تؤكد الصور المسربة أن OnePlus قررت التخلي عن تصميم وحدة الكاميرا الدائرية المميزة التي أصبحت علامة فارقة في هواتفها الرائدة خلال السنوات الأخيرة، واستبدالها بوحدة كاميرا مربعة الشكل ذات زوايا دائرية تقع في الزاوية العلوية اليسرى من ظهر الهاتف.

 هذا التحول نحو التصميم المربع، الذي يذكرنا بتصاميم هواتف آيفون الأخيرة، أثار ردود فعل متباينة بين أوساط المتابعين، حيث اعتبره البعض تخليًا عن هوية الشركة الفريدة، بينما رآه آخرون توجهًا نحو تصميم أكثر حداثة وعملية.

وتُظهر الصور ترتيبًا غير تقليدي للعدسات داخل الوحدة المربعة، حيث تم وضع عدستين معًا داخل شكل بيضاوي، بينما تقع العدسة الثالثة منفصلة بجانب وحدة الفلاش. وتفيد التسريبات بأن نظام الكاميرا الثلاثي سيأتي بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة، مع عدسة "بيريسكوب" متطورة للتقريب، مما يعد بترقية كبيرة في قدرات التصوير.

مواصفات داخلية مرعبة لمنافسة الكبار

لم يقتصر التسريب على التصميم الخارجي فقط، بل رافقته معلومات قوية حول المواصفات الداخلية التي تضع OnePlus 15 في مواجهة مباشرة مع أقوى الهواتف المرتقبة. من المتوقع أن يعمل الهاتف بأحدث وأقوى معالجات كوالكوم، Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت.

أما الميزة الأكثر إثارة للإعجاب، فهي البطارية العملاقة التي قد تصل سعتها إلى 7,000 مللي أمبير، وهي قفزة هائلة مقارنة بالجيل السابق، مع دعم للشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 واط. كما سيأتي الهاتف بشاشة LTPO OLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث فائق السلاسة يبلغ 165 هرتز.

نهاية شراكة وبداية جديدة

أحد التغييرات المهمة التي أكدتها التسريبات هو انتهاء شراكة OnePlus مع شركة Hasselblad المتخصصة في الكاميرات. وبدلاً من ذلك، سيعتمد الهاتف على محرك تصوير جديد من تطوير OnePlus نفسها يحمل اسم "DetailMax Engine"، والذي تعد الشركة بأنه سيقدم صورًا ذات تفاصيل حادة وألوان واقعية.

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف OnePlus 15 رسميًا في الصين خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ طرحه في الأسواق العالمية في أوائل عام 2026، ليكون أحد أشرس المنافسين في سباق الهواتف الرائدة.

