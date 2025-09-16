قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
بالصور

ظهور أول صورة حقيقية لـ كرتونة آيفون 17 الجديد

كريم عاطف

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حالة من الجدل بعد تداول صور حقيقية يعتقد أنها تظهر علب تغليف سلسلة iPhone 17 الجديدة، قبل أيام قليلة من الحدث الرسمي المقرر يوم الجمعة المقبل.

الصور المسربة لعلب تغليف سلسلة iPhone 17 الجديدة، التي نشرها جون فريير، رئيس شركة T-Mobile الأميركية، عرضت علب iPhone 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Air، وكشفت عن تنوع ملفت في الألوان، أبرزها درجات من البرتقالي والأزرق، ما يشير إلى أن آبل تتجه لتبني هوية لونية أكثر جرأة مع الجيل الجديد من أجهزتها.

ويظهر تصميم الصندوق بشكل بسيط، يركز على الواجهة الأمامية للهاتف وشعار آبل، وهو ما يعكس فلسفة الشركة في تقديم تجربة أنيقة ومميزة، ويزيد من حالة الترقب قبيل الإطلاق الرسمي.

اللافت في التسريب هو وجود نسخة "iPhone Air"، وهي خطوة قد تعني دخول آبل في فئة سعرية جديدة أو استهداف جمهور مختلف يبحث عن تجربة أخف وأرخص ضمن نظام iOS.

رغم أن هذه الصور قد تفقد المؤتمر عنصر المفاجأة، إلا أنها أثارت موجة من التفاعل بين المستخدمين والمحللين، خصوصا مع التكهنات حول التحسينات المتوقعة في الأداء، الكاميرا، وعمر البطارية في السلسلة الجديدة.

ولا تزال هذه الصور مجرد تسريبات غير مؤكدة رسميا من آبل، لكنها بلا شك رفعت مستوى التشويق والاهتمام بسلسلة iPhone 17 القادمة، وفي انتظار الحدث الرسمي.

