وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
بالصور

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

عزة عاطف

أعلنت جنرال موتورز عن الإطلاق الرسمي للنسخة الإنتاجية من سيارة بويك إلكترا L7، الحصرية للسوق الصينية، مع الكشف عن المواصفات الكاملة. 

تجمع السيارة بين تصميم خارجي عصري ومقصورة داخلية عالية التقنية، لتلبي مكانة السيدان التقليدية التي ما تزال راسخة في السوق الأكبر عالميًا.

مواصفات سيارة بويك إلكترا L7

تعتمد إلكترا L7 في نسختها الأولى على نظام دفع موسع المدى (EREV)، مزود بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر من شركة SAIC يعمل كمولد لإعادة شحن بطارية ليثيوم-فوسفات الحديد بسعة 40.2 كيلوواط/ساعة، دون تحريك العجلات مباشرة.

تأتي القوة الفعلية من محرك كهربائي بقدرة 238 حصانًا، يمكّن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.9 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة.

تتميز السيدان الجديدة بمدى إجمالي يصل إلى 1400 كيلومتر، منها 302 كيلومتر كهربائية خالصة وفق دورة CLTC. 

ورغم الأداء القوي، يبلغ متوسط استهلاك الوقود 0.5 لتر فقط لكل 100 كيلومتر، ما يجعلها من بين الأكثر كفاءة في فئتها.

تخطط بويك لإطلاق نسخة كهربائية بالكامل من إلكترا L7، مزودة ببطارية من CATL وبنية كهربائية بجهد 900 فولت. 

سستيح هذه التقنية شحن السيارة لمسافة تصل إلى 350 كيلومترًا في 10 دقائق فقط، وهو ما يمثل قفزة في تقليص زمن التوقف خلال الرحلات الطويلة.

سعر بويك إلكترا L7 

تصنف إلكترا L7 ضمن فئة السيارات الفاخرة، مع سعر متوقع يبلغ نحو 41,800 دولار أمريكي (حوالي 300 ألف ين ياباني). 

ستبدأ المبيعات المسبقة في 28 سبتمبر 2025، على أن تنطلق عمليات التسليم في الربع الأخير من العام.

بويك إلكترا L7

