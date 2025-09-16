بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

أعلنت جنرال موتورز عن الإطلاق الرسمي للنسخة الإنتاجية من سيارة بويك إلكترا L7، الحصرية للسوق الصينية، مع الكشف عن المواصفات الكاملة.

تجمع السيارة بين تصميم خارجي عصري ومقصورة داخلية عالية التقنية، لتلبي مكانة السيدان التقليدية التي ما تزال راسخة في السوق الأكبر عالميًا.

مواصفات سيارة بويك إلكترا L7

تعتمد إلكترا L7 في نسختها الأولى على نظام دفع موسع المدى (EREV)، مزود بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر من شركة SAIC يعمل كمولد لإعادة شحن بطارية ليثيوم-فوسفات الحديد بسعة 40.2 كيلوواط/ساعة، دون تحريك العجلات مباشرة.

تأتي القوة الفعلية من محرك كهربائي بقدرة 238 حصانًا، يمكّن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.9 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة.

تتميز السيدان الجديدة بمدى إجمالي يصل إلى 1400 كيلومتر، منها 302 كيلومتر كهربائية خالصة وفق دورة CLTC.

ورغم الأداء القوي، يبلغ متوسط استهلاك الوقود 0.5 لتر فقط لكل 100 كيلومتر، ما يجعلها من بين الأكثر كفاءة في فئتها.

تخطط بويك لإطلاق نسخة كهربائية بالكامل من إلكترا L7، مزودة ببطارية من CATL وبنية كهربائية بجهد 900 فولت.

سستيح هذه التقنية شحن السيارة لمسافة تصل إلى 350 كيلومترًا في 10 دقائق فقط، وهو ما يمثل قفزة في تقليص زمن التوقف خلال الرحلات الطويلة.

سعر بويك إلكترا L7

تصنف إلكترا L7 ضمن فئة السيارات الفاخرة، مع سعر متوقع يبلغ نحو 41,800 دولار أمريكي (حوالي 300 ألف ين ياباني).

ستبدأ المبيعات المسبقة في 28 سبتمبر 2025، على أن تنطلق عمليات التسليم في الربع الأخير من العام.