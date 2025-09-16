قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
سفير إيطاليا بمصر: نفخر بشراكتنا مع القاهرة في الحفاظ على الهوية العمرانية ودعم التنمية
الصحة: دمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية
رئيس الوزراء يشهد احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران
منتدى الأعمال الإسرائيلي يرد على كاتس: هذه ليست إسبرطةويجب وقف الحرب
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: أنشئت الهيئة أيام الخديوي إسماعيل لحماية مصر من القروض الأجنبية
كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟.. أمين الفتوى يوضح
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الشح المائي
"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
بالصور

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
عزة عاطف

في واقعة مثيرة للجدل، التهمت النيران سيارة كورفيت Z06 موديل 2024 أثناء تزويدها بالوقود في محطة بولاية أمريكية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. 

السيارة المزودة بمحرك V8 بقوة 670 حصانًا اشتعلت فجأة دون سابق إنذار، في حادثة وثقها مالكها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحريق كان سريعًا لدرجة لم تسمح بإنقاذ المركبة.

سلسلة حوادث مشابهة لسيارات كورفيت

لم تكن هذه الحادثة معزولة، فقد أظهرت منشورات أخرى على الإنترنت سيارات كورفيت C8 محترقة أو متضررة بالنيران، ما عزز المخاوف من وجود مشكلة تقنية أوسع تتعلق بعملية التزود بالوقود. 

أشارت بعض التقارير حتى إلى تضرر سيارات تابعة لجنرال موتورز نفسها.

استدعاء أكثر من 23 ألف سيارة

ردًا على هذه الوقائع، أعلنت جنرال موتورز عن استدعاء 23,000 سيارة كورفيت من طرازات 2023 حتى 2026، بما في ذلك Z06 وZR1. 

يعود السبب إلى تصميم قد يسمح بتسرب بخار أو قطرات الوقود نحو مروحة تبريد قريبة، ما قد يؤدي إلى وصوله لحجرة المحرك الساخنة واشتعاله.

أكدت شيفروليه أنها طورت درعًا واقيًا لمنع تسرب البنزين إلى المحرك، لكنها لا تزال في مرحلة استكمال تفاصيل المورد والتوزيع قبل بدء التركيب. 

ومن المتوقع أن يتوفر الحل في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال: "سلامة عملائنا هي الأولوية القصوى لفريق جنرال موتورز، ونحن نعمل على معالجة هذه المسألة في أسرع وقت ممكن".

