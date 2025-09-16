سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

في واقعة مثيرة للجدل، التهمت النيران سيارة كورفيت Z06 موديل 2024 أثناء تزويدها بالوقود في محطة بولاية أمريكية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

السيارة المزودة بمحرك V8 بقوة 670 حصانًا اشتعلت فجأة دون سابق إنذار، في حادثة وثقها مالكها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحريق كان سريعًا لدرجة لم تسمح بإنقاذ المركبة.

سلسلة حوادث مشابهة لسيارات كورفيت

لم تكن هذه الحادثة معزولة، فقد أظهرت منشورات أخرى على الإنترنت سيارات كورفيت C8 محترقة أو متضررة بالنيران، ما عزز المخاوف من وجود مشكلة تقنية أوسع تتعلق بعملية التزود بالوقود.

أشارت بعض التقارير حتى إلى تضرر سيارات تابعة لجنرال موتورز نفسها.

استدعاء أكثر من 23 ألف سيارة

ردًا على هذه الوقائع، أعلنت جنرال موتورز عن استدعاء 23,000 سيارة كورفيت من طرازات 2023 حتى 2026، بما في ذلك Z06 وZR1.

يعود السبب إلى تصميم قد يسمح بتسرب بخار أو قطرات الوقود نحو مروحة تبريد قريبة، ما قد يؤدي إلى وصوله لحجرة المحرك الساخنة واشتعاله.

أكدت شيفروليه أنها طورت درعًا واقيًا لمنع تسرب البنزين إلى المحرك، لكنها لا تزال في مرحلة استكمال تفاصيل المورد والتوزيع قبل بدء التركيب.

ومن المتوقع أن يتوفر الحل في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال: "سلامة عملائنا هي الأولوية القصوى لفريق جنرال موتورز، ونحن نعمل على معالجة هذه المسألة في أسرع وقت ممكن".