هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة؟.. 5 حقائق عن ملذاتها
أسامة حسني يوجه رسالة قوية للنحاس ووليد صلاح: "اللاعب الجعان هو اللي هيلعب"
صالح: زيزو لم يقدم مستواه المعهود مع الأهلي..وتريزيجيه يتعرض لضغوطات
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
ليلة قاسية في غزة.. 12 شهيدا و40 مصابا في غارات عنيفة لجيش الاحتلال
هل من صلى على النبي 1000 مرة لا يموت حتى يبشر بالجنة ؟
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025
ربنا عوضني الخير.. فتاة الغربية تعود إلى منزل والدها برعاية الداخلية| صور وفيديو
أفضل أنواع الصدقة.. 7 أعمال اغتنم ثوابها في حياتك
ضوابط ومعايير جديدة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
بعد تحذير الجهاز.. سبب الرائحة الكريهة للغاز الطبيعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

موبايل جديد
موبايل جديد

 أعلنت شركة فيفو vivo عن إطلاق هاتفها الجديد vivo V60، الذي يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المتقدمة لتقديم تجربة استخدام استثنائية.

  
يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 بتقنية 4 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية حتى 512 جيجابايت، ما يتيح أداءً سريعاً وكفاءة في استهلاك الطاقة، مع تجربة سلسة لتعدد المهام وتشغيل الألعاب.

  
يتميز الهاتف بتقنيات تصوير مبتكرة مثل:  
- AI Aura Light 2.0: لإضاءة طبيعية متوازنة.  
- AI Erase 3.0: لإزالة العناصر غير المرغوبة.  
- ZEISS Multifocal Portrait: لدعم زوايا تصوير متعددة.  

كما يتضمن عدسة Super Telephoto ZEISS مع تقريب بصري حتى 10× ومستشعر Sony IMX882، لضمان صور واضحة حتى في الإضاءة المنخفضة.

 
يأتي vivo V60 بشاشة AMOLED بحجم 6.77 إنش، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 5000 nits، لتجربة مشاهدة غامرة بألوان زاهية وتفاصيل دقيقة.

 
وتزامنًا مع إطلاق الهاتف، أعلنت vivo اختيار النجم محمد حماقي سفيرًا لعلامتها التجارية. 

وأكد إسلام آدم، مدير العلامة التجارية لـ vivo، قائلاً: "اختيار محمد حماقي يعكس رؤيتنا في التواصل مع الجمهور عبر شخصية ملهمة وموهوبة قادرة على تمثيل قيم الابتكار والجودة التي نسعى لتقديمها. هدفنا هو تعزيز ارتباط المستهلكين بعلامتنا التجارية وتلبية احتياجاتهم المتجددة."

موبايل جديد اداء

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

قمة الدوحة

البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

مدير ازهر مطروح خلال تفقد لجان الثانوية الأزهرية

أخبار مطروح.. دخول 15 مدرسة جديدة للعام الدراسي.. واعلان مواعيد المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 16-9-2025

محكمة

أخبار محافظة القليوبية | محافظ القليوبية يتفقد استعدادات المدارس.. والإعدام شنقا والمشدد للمتهمين بخطف وإنهاء حياة شخص بطوخ.. ضبط فرنسي ونجله في واقعة سرقة 11 كيلو دهب

بالصور

مجسم وجرئ.. جنات بفستان يثير للجدل علي السوشيال ميديا

جنات
جنات
جنات

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

