مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

أعلنت شركة فيفو vivo عن إطلاق هاتفها الجديد vivo V60، الذي يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المتقدمة لتقديم تجربة استخدام استثنائية.



يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 بتقنية 4 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية حتى 512 جيجابايت، ما يتيح أداءً سريعاً وكفاءة في استهلاك الطاقة، مع تجربة سلسة لتعدد المهام وتشغيل الألعاب.



يتميز الهاتف بتقنيات تصوير مبتكرة مثل:

- AI Aura Light 2.0: لإضاءة طبيعية متوازنة.

- AI Erase 3.0: لإزالة العناصر غير المرغوبة.

- ZEISS Multifocal Portrait: لدعم زوايا تصوير متعددة.

كما يتضمن عدسة Super Telephoto ZEISS مع تقريب بصري حتى 10× ومستشعر Sony IMX882، لضمان صور واضحة حتى في الإضاءة المنخفضة.



يأتي vivo V60 بشاشة AMOLED بحجم 6.77 إنش، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 5000 nits، لتجربة مشاهدة غامرة بألوان زاهية وتفاصيل دقيقة.



وتزامنًا مع إطلاق الهاتف، أعلنت vivo اختيار النجم محمد حماقي سفيرًا لعلامتها التجارية.

وأكد إسلام آدم، مدير العلامة التجارية لـ vivo، قائلاً: "اختيار محمد حماقي يعكس رؤيتنا في التواصل مع الجمهور عبر شخصية ملهمة وموهوبة قادرة على تمثيل قيم الابتكار والجودة التي نسعى لتقديمها. هدفنا هو تعزيز ارتباط المستهلكين بعلامتنا التجارية وتلبية احتياجاتهم المتجددة."