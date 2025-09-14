آيفون 17.. تكاليف الإصلاح تكشف الوجه القاسي لأبل وتربك مالكي Air الجديد

كشفت شركة آبل عن قائمة أسعار الإصلاح الرسمية خارج الضمان لسلسلة هواتفها الجديدة "آيفون 17"، وفيما حافظت على استقرار نسبي في معظم التكاليف، أثارت التسعيرة الخاصة بالطراز الجديد كليًا، iPhone Air، ارتباكًا واستياءً بين المستخدمين والمحللين، حيث كشفت عن سياسة تسعير متضاربة تضع الجهاز النحيف في فئة "البرو" الفاخرة عند الحديث عن بعض الإصلاحات، وفي فئة "العادي" عند الحديث عن إصلاحات أخرى.

بطارية Air بسعر "البرو"

جاءت الصدمة الأولى لمالكي هاتف iPhone Air الجديد في تكلفة استبدال البطارية.

فعلى الرغم من أن سعر الهاتف يقع في منزلة وسطى بين الطراز العادي وطرازات "البرو"، إلا أن آبل قررت تسعير استبدال بطاريته بـ 119 دولارًا أمريكيًا، وهو نفس السعر المخصص لبطاريات هواتف "البرو" و"البرو ماكس" الأغلى ثمناً.

وفي المقابل، تبلغ تكلفة استبدال بطارية هاتف "آيفون 17" العادي 99 دولارًا فقط. هذا التناقض جعل الكثيرين يتساءلون عن سبب تحميل مالكي الهاتف النحيف تكلفة إصلاح أعلى لبطارية أصغر حجمًا بطبيعتها.

تسعير متضارب يثير الحيرة

ويزداد الارتباك عند النظر إلى بقية تكاليف الإصلاح. فعلى عكس تسعير البطارية، يتم التعامل مع iPhone Air مثل الطراز العادي عند إصلاح الكاميرا الخلفية، حيث تبلغ التكلفة 169 دولارًا لكلا الهاتفين، وهو سعر أقل بكثير من تكلفة إصلاح كاميرات "البرو" التي تصل إلى 249 دولارًا. هذا التضارب في التصنيف يضع المستخدم في حيرة من أمره حول هوية الجهاز الذي يقتنيه من منظور خدمات ما بعد البيع.

أما عند الحديث عن الأضرار الأخرى الجسيمة، فيعود هاتف Air ليحتل منزلة وسطى مرة أخرى، حيث تبلغ تكلفة إصلاحه 699 دولارًا، وهو أغلى بمئة دولار من "آيفون 17" العادي، وأقل بخمسين دولارًا من "آيفون 17 برو".

AppleCare+ يعامل Air كجهاز فاخر

ولم يقتصر هذا الارتباك على الإصلاحات خارج الضمان فقط، بل امتد ليشمل أسعار خدمة "AppleCare+". حيث أدرجت آبل هاتف iPhone Air في فئة الأسعار الأعلى للخدمة، بسعر 13.99 دولارًا شهريًا، وهي نفس تكلفة الاشتراك المخصصة لطرازات "البرو"، بدلاً من إدراجه مع "آيفون 17" العادي الذي تبلغ تكلفة خدمته 11.99 دولارًا شهريًا.

هذه السياسة التسعيرية غير المتسقة كشفت عما يصفه البعض بـ "الوجه القاسي" لآبل، حيث يبدو أن الشركة تستغل حداثة وشعبية تصميم هاتفها النحيف لتعظيم أرباحها من خدمات ما بعد البيع، حتى لو أدى ذلك إلى إرباك المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم يدفعون تكاليف "برو" لإصلاح جهاز لا يتمتع بكل مزايا فئة "البرو".