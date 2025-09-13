قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
تكنولوجيا وسيارات

آبل تتيح هواتف آيفون 17 وآيفون آير للطلب المسبق .. السعر وتفاصيل التوفر

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل هذا الأسبوع عن هواتف iPhone 17 وهاتف iPhone Air، وفتحت باب الطلبات المسبقة في 63 دولة ضمن المرحلة الأولى، من بينها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، الإمارات، فيتنام ودول أخرى.

تشمل الطرازات الجديدة هاتف iPhone 17 و iPhone Air  iPhone 17 Proو iPhone 17 Pro Max، وتتوفر الأجهزة عبر الموقع الرسمي لـ آبل، على أن تبدأ عمليات التسليم في الدول المشمولة بالمرحلة الأولى بتاريخ 19 سبتمبر، وتأتي جميع الإصدارات بسعة تخزين أساسية تبلغ 256 جيجابايت.

بالنسبة للأسعار:

- يبدأ iPhone 17 من 799 دولار في الولايات المتحدة، 949 يورو في ألمانيا، و799 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة. 

- أما iPhone Air فيبدأ من 999 دولار.

- بينما يبلغ سعر iPhone 17 Pro نحو 1099 دولار، وiPhone 17 Pro Max بسعر 1199 دولار، وتختلف الأسعار في الأسواق الأخرى مثل الهند، الصين واليابان بحسب عملاتها المحلية.

إلى جانب الهواتف الجديدة، فتحت آبل أيضا الطلبات المسبقة لمنتجاتها الأخرى، ومنها Apple Watch Series 11 وApple Watch SE 3 وApple Watch Ultra 3، بالإضافة إلى الجيل الثالث من AirPods Pro.

 

مواعيد الطلب المسبق والإطلاق

 

ابتداء من 26 سبتمبر، ستتوفر سلسلة iPhone 17 وiPhone Air في 22 دولة إضافية ضمن المرحلة الثانية من الإطلاق.

- في الهند: يبدأ الطلب المسبق يوم 12 سبتمبر الساعة 5:30 مساء بتوقيت الهند.

- في الولايات المتحدة: يبدأ الطلب المسبق يوم 12 سبتمبر الساعة 8:00 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي (5:00 صباحا بتوقيت الساحل الغربي).

- موعد الإطلاق الرسمي لجميع الطرازات هو يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025.

طريقة الطلب المسبق

 

يمكن للمستخدمين حجز أجهزتهم عبر:

- الموقع الرسمي العالمي لشركة آبل الموقع (apple.com)، أو من خلال تطبيق Apple Store.

- تسجيل الدخول باستخدام Apple ID.

- اختيار الطراز المناسب: iPhone 17 أو iPhone Air أو iPhone 17 Pro أو iPhone 17 Pro Max.

- تحديد السعة التخزينية واللون المفضل.

- إضافة الجهاز إلى السلة وإتمام عملية الدفع باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان، UPI، أو عبر أنظمة التقسيط.

- بعد إتمام العملية، يحصل العميل على رسالة تأكيد تتضمن موعد التسليم.



الألوان الجديدة

يأتي جهاز iPhone 17 Air بديلا عن طراز Plus السابق، وتصفه الشركة بأنه أنحف آيفون تم إنتاجه على الإطلاق، أما طرازات iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max فقد حصلت على طبقة الحماية الجديدة Ceramic Shield 2 لمتانة أعلى، إلى جانب بطارية مطورة توفر أداء يدوم طوال اليوم، وطرحت آبل ألوانا مميزة لكل فئة:

- ألوان iPhone 17: بنفسجي فاتح، أخضر فاتح، أزرق ضبابي، أبيض، أسود.

-ألوان iPhone Air: أزرق سماوي، ذهبي فاتح، أبيض سحابي، أسود فضائي.

- ألوان iPhone 17 Pro وPro Max: فضي، برتقالي كوني، أزرق داكن.

آبل هاتف iPhone 17 طلب هواتف iPhone 17

