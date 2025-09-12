قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

من البطارية إلى الكاميرا.. 9 ميزات تخلت عنها أبل في iPhone Air لجعله أنحف آيفون

iPhone Air
iPhone Air
شيماء عبد المنعم

كشف تقرير جديد عن أن تصميم iPhone Air الجديد من أبل يتضمن العديد من التضحيات في سبيل الحصول على هيكل رقيق للغاية بسمك 5.64 مم، رغم أن الهاتف يتمتع بتصميم عصري وجذاب، إلا أن أبل قدمت بعض التنازلات في الميزات الأساسية التي قد تؤثر على تجربة المستخدم.

1. البطارية:

يأتي iPhone Air ببطارية سعة 3149 مللي أمبير، وهي أقل من بطارية iPhone 17 (3692 مللي أمبير) و iPhone 17 Pro Max (4832 مللي أمبير)، هذا يعني أن الهاتف يواجه صعوبة في الحفاظ على الشحن لفترات طويلة، حيث تشير الأرقام إلى أن الهاتف قد يدوم لمدة 40 ساعة فقط مقارنة بـ 41 ساعة في iPhone 17 و 53 ساعة في iPhone 17 Pro Max

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج iPhone Air وقتا أطول للشحن ليصل إلى 50% مقارنة بالطرازات الأخرى.

2. حجم الشاشة:

يأتي iPhone Air بشاشة بحجم 6.5 بوصة، وهي أصغر من شاشات iPhone 16 Plus و iPhone 17 Pro Max (التي تتمتع بشاشات 6.7 بوصة و 6.9 بوصة على التوالي)، ورغم أنها أكبر من شاشة iPhone 17 (6.3 بوصة)، فإن استخدام إطار من التيتانيوم قد يكون قد قيد خيار استخدام شاشة أكبر.

iPhone Air

3. الكاميرا الرئيسية:

يحتوي iPhone Air على كاميرا خلفية واحدة فقط، وهي كاميرا 48 ميجابكسل مشابهة لتلك الموجودة في iPhone 17، ومع أنها قد تكون مقبولة في هواتف منخفضة التكلفة، فإن وجودها في هاتف بسعر 1000 دولار يعد تراجعا، كما تفتقر الكاميرا إلى بعض الميزات المتقدمة مثل دعم ProRes والفيديو بمعدل إطارات مرتفع.

iPhone Air

4. كاميرا التقريب Telephoto:

لا يحتوي iPhone Air على كاميرا مخصصة للتقريب البصري Telephoto، مما يعني أنه لا يمكن التقاط صور عالية الجودة بتقريب أكثر من 2x، هذا يضعه في موقف ضعيف مقارنة ببعض هواتف المنافسة مثل Galaxy S25 Edge التي تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

5. كاميرا الزاوية الواسعة Ultra-wide:

يفتقر iPhone Air إلى كاميرا الزاوية الواسعة، والتي عادة ما توفر منظورا مميزا بالإضافة إلى استخدامها للتصوير الماكرو.

6. المعالج:

رغم أن iPhone Air يحمل شريحة A19، وهي شريحة مشابهة لتلك الموجودة في iPhone 17، إلا أن وحدة معالجة الرسومات GPU بها 5 نوى فقط مقارنة بـ 6 نوى في iPhone 17 Pro، هذا قد يشير إلى وجود فروقات في الأداء بين الطرازات.

7. منفذ USB 3.0:

على الرغم من أن iPhone Pro يدعم تسجيل فيديو بدقة ProRes على تخزين خارجي عبر منفذ USB 3.0، فإن iPhone Air يفتقر لهذه القدرة، كما أن الهاتف لا يدعم تصوير ProRes مباشرة، وهو أمر شائع في الطرازات الأكثر تكلفة.

8. مكبرات الصوت:

يأتي iPhone Air بمكبر صوت واحد فقط، مما يعني أن الهاتف يفتقر إلى الصوت الستيريو المتاح في الطرازات الأخرى، ربما يعود ذلك إلى المساحة المحدودة في الهاتف الرقيق.

9. الحواف البلاستيكية:

في خطوة مفاجئة، عاد iPhone Air إلى استخدام الحواف البلاستيكية، وهو أمر يذكرنا بمشكلة iPhone 4 التي ظهرت بسبب ضعف عزل الهوائيات، قد يكون هذا التحول مرتبطا بمحاولة أبل تحسين مقاومة السقوط في هذا الهاتف الرقيق للغاية.

iPhone Air تصميم iPhone Air أنحف آيفون

