آبل تعلن تكاليف إصلاح آيفون 17: أسعار ثابتة ومفاجأة "غير سارة" لمالكي هاتف Air الجديد

كشفت شركة آبل، بعد أيام قليلة من الإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 17، عن تكاليف الإصلاح والخدمة خارج الضمان لأجهزتها الجديدة، والتي حملت أخبارًا سارة وأخرى محيرة للمستخدمين.

الخبر السار هو أن آبل لم ترفع أسعار الإصلاح هذا العام، تمامًا كما حافظت على أسعار بيع الهواتف نفسها. لكن الخبر المحير يتعلق بهاتف iPhone 17 Air الجديد، الذي يبدو أن آبل تعامله بشكل مختلف حسب نوع الإصلاح.

بطارية iPhone Air تُسعّر وكأنها هاتف "برو"

إذا كنت تتساءل عن مكانة هاتف iPhone Air الجديد، فإن أسعار إصلاحه ستزيد من حيرتك.

فتكلفة استبدال بطارية هذا الهاتف خارج الضمان تبلغ 119 دولارًا، وهو نفس سعر استبدال بطارية طرازي Pro و Pro Max الفاخرين. في المقابل، تبلغ تكلفة استبدال بطارية هاتف iPhone 17 الأساسي 99 دولارًا فقط.

لكن على الجانب الآخر، عند إصلاح الكاميرا الخلفية التالفة، يتم تسعير هاتف Air مثل الطراز الأساسي بتكلفة 169 دولارًا، بينما يكلف نفس الإصلاح في طرازات "البرو" 249 دولارًا.

تفاصيل تكاليف الإصلاح (خارج الضمان)

إليكم ملخصًا لتكاليف الإصلاح في الولايات المتحدة:

استبدال البطارية:

iPhone 17: 99 دولارًا.

iPhone 17 Air / Pro / Pro Max: 119 دولارًا.

إصلاح الشاشة الأمامية:

iPhone 17: 299 دولارًا.

iPhone 17 Air / Pro: 349 دولارًا.

iPhone 17 Pro Max: 399 دولارًا.

إصلاح الزجاج الخلفي:

iPhone 17 / Air: 169 دولارًا.

iPhone 17 Pro / Pro Max: 199 دولارًا.

هل تجعل هذه الأسعار خدمة AppleCare+ صفقة أفضل؟

على الرغم من أن أسعار الإصلاح لم ترتفع، إلا أنها لا تزال باهظة. وهذا يجعل الاشتراك في خدمة AppleCare+ يبدو صفقة جيدة جدًا، خاصة إذا كنت عرضة لإتلاف جهازك الجديد.

فمع الاشتراك في الخدمة، يمكنك استبدال بطاريتك مجانًا (إذا انخفضت كفاءتها إلى أقل من 80%)، وتتراوح تكلفة بقية الإصلاحات بين 29 و 99 دولارًا فقط، وهو ما لا يقارن بالأسعار خارج الضمان.

في النهاية، تعتبر أسعار الإصلاح هذه تذكيرًا جيدًا بأن تكلفة امتلاك هاتف ذكي لا تقتصر فقط على سعر الشراء، بل تشمل أيضًا تكاليف الصيانة المحتملة، وهو أمر يجب أخذه في الحسبان قبل استخدام هاتفك الجديد بدون حماية كافية أو ضمان إضافي.