منتجات 2025 تزلزل الأسواق.. كل ما أعلنت عنه آبل في حدث Awe Dropping

- كل ما أعلنت عنه آبل في حدث "Awe Dropping"

- أسعار هواتف آيفون الجديدة لعام 2025

- آبل تكشف عن مجموعة ابتكارات جديدة

كشفت آبل خلال مؤتمرها السنوي لخريف 2025، والذي حمل عنوان Awe Dropping، عن مجموعة من الابتكارات التي أبهرت الحضور، أبرزها إطلاق هاتف iPhone Air الجديد كليا، إلى جانب إعادة تصميم سلسلة iPhone 17 Pro، وتحديثات متقدمة في تطبيق AirPods الصحي في Apple Watch 3 وAirPods Pro.

iPhone Air أنحف هاتف من آبل حتى الآن

طرحت آبل هاتف iPhone Air بسمك لا يتجاوز 5.6 ملم ووزن 156 جراما، ليصبح أنحف جهاز في تاريخ الشركة، يأتي بتصميم أنيق مصنوع من 80% من التيتانيوم المعاد تدويره، ويجمع مواصفات iPhone 17 وPro، ليحل محل إصدار Plus.



يأتي iPhone Air مزود بشاشة ProMotion بقياس 6.5 بوصة، ومعالج A19 Pro، وكاميرا واحدة بدقة 48 ميجابكسل تدعم أطوالا بؤرية متعددة.

على الرغم من تصميمه الثوري، يفتقر الجهاز إلى كاميرا خلفية ثانية، ويعتمد على شريحة eSIM فقط، بالإضافة إلى بطارية أصغر حجما.

iPhone Air

iPhone 17 Pro وPro Max بتصميم جديد كلبا

شهدت سلسلة iPhone 17 Pro أكبر تغيير في التصميم منذ سنوات، حيث اعتمدت لوحة خلفية Plateau تضم الكاميرات الثلاث، مع خفض موضع شعار آبل.

تم استبدال التيتانيوم بالألمنيوم لتحسين التبريد، إلى جانب نظام تبريد بغرفة بخار، تتميز الكاميرات الثلاثية بدقة 48 ميجابكسل، وتدعم عدسة التقريب تقريب بصري يصل إلى 8x وتقريب رقمي يصل إلى 40x.

يدعم الهاتف تقنيات التصوير الاحترافية مثل ProRes RAW وApple Log 2، ويأتي بشاشتين بقياس 6.3 بوصة و6.9 بوصة.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 يدعم شاشة ProMotion

أصبح الإصدار القياسي من iPhone 17 يدعم شاشة ProMotion بتردد يصل إلى 120 هرتز وسطوع 3000 شمعة، الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل، مع عدسة واسعة محسنة، بينما تدعم الكاميرا الأمامية بدقة 18 ميجابكسل ميزة Center Stage.

أسعار آيفون 17 الجديدة حول العالم



- سعر آيفون 17: يبلغ 799 دولار أمريكي / 949 يورو / 799 جنيه إسترليني في الأسواق الكبرى.

- سعر آيفون إير: 999 دولار أمريكي / 1199 يورو / 999 جنيه إسترليني.

- سعر آيفون 17 برو: 1099 دولار أمريكي / 1299 يورو / 1099 جنيه إسترليني.

- سعر آيفون 17 برو ماكس: 1199 دولار أمريكي / 1449 يورو / 1199 جنيه إسترليني.

هواتف آيفون 17

تدعم سماعة AirPods Pro 3 مزايا صحية وترجمة فورية

يأتي الجيل الثالث من AirPods Pro مزودا بمستشعر لمعدل ضربات القلب، وعزل ضوضاء محسن بأربع مرات، وتصميم مريح بخمسة أحجام لأطراف الأذن، بما في ذلك مقاس XXS الجديد.

يدعم الترجمة الفورية لخمس لغات، ويتكامل مع Apple Intelligence لتقديم إرشادات صحية مخصصة.

تتوافر سماعة آبل AirPods Pro 3 بسعر 249 دولار، ومن المتوقع أن تصل السماعات إلى المتاجر في 19 سبتمبر.

AirPods Pro 3

سماعة Apple Watch Series 11 تدعم مراقبة ضغط الدم

قدمت السلسلة الجديدة إشعارات بارتفاع ضغط الدم، وتحليلا مفصلا للنوم عبر ميزة Sleep Score، بالإضافة إلى دعم شبكة الجيل الخامس 5G وزجاج Ion-X المتين.

يصل عمر البطارية إلى 24 ساعة، ويبدأ سعرها من 400 دولار أمريكي



ساعة آبل ووتش ألترا 3 اتصال عبر الأقمار الصناعية

ساعة مصممة لعشاق المغامرات، تدعم الساعة الاتصال عبر الأقمار الصناعية للرسائل وحالات الطوارئ، وتتميز بشاشة أكبر وحواف أنحف وتقنية LTPO3.

يصل عمر البطارية إلى 72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة، ويبدأ سعرها من 800 دولار أمريكي

ساعة آبل Watch SE 3 أداء قوي بسعر اقتصادي

تتميز بشاشة دائمة التشغيل، ودعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وشحن أسرع، بالإضافة إلى ميزات صحية مثل تتبع الإباضة، وتحليل النوم، واستشعار درجة حرارة المعصم.

يبدأ السعر من 250 دولار أمريكي

ملحقات جديدة

أعلنت آبل عن أحزمة كتف رسمية لهاتف آيفون بسعر 59 دولار، متوفرة بعشرة ألوان، مصنوعة من خيوط معاد تدويرها.

كما تم استبدال أغطية FineWoven القديمة بأغطية TechWoven جديدة، بالإضافة إلى خيارات شفافة ونحيفة لهاتف iPhone Air.



تحديثات النظام في 15 سبتمبر



أكدت آبل أن تحديثات iOS 26، وiPadOS 26، وmacOS Tahoe 26، وwatchOS 26 ستصل في 15 سبتمبر، مع واجهة Liquid Glass الجديدة بتصميم شفاف وأنيق.