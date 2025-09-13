آبل تطلق ميزة لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم على ساعاتها الذكية عالميا

ذكرت وكالة "بلومبرج"، أن شركة آبل ستطرح الأسبوع المقبل ميزة جديدة لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم عبر ساعاتها الذكية، وذلك بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA يوم الخميس الماضي.

الميزة، التي كشفت عنها آبل خلال حدثها الأخير في 9 سبتمبر حيث أطلقت أيضا تشكيلة هواتف آيفون الجديدة، تعتمد على مستشعر القلب البصري في الساعة لمتابعة استجابة الأوعية الدموية لنبضات القلب على مدى 30 يوما.

وبحسب آبل، قد تساعد هذه التقنية في تنبيه ما يصل إلى مليون شخص حول العالم، رغم أنها لن ترصد جميع حالات ارتفاع ضغط الدم.

وستتوفر الخاصية في 150 دولة، وتشمل ساعات آبل ووتش من السلاسل Series 9 وSeries 10 وSeries 11، إضافة إلى الطرازات الأعلى سعرا Ultra 2 وUltra 3.

ساعة آبل Apple Watch Ultra 3

جدير بالذكر أن شركة آبل أعلنت مؤخرا عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Ultra 3، والتي تأتي بتحديثات ملحوظة تشمل دعم الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وشاشة أكبر وأكثر سطوعا، بالإضافة إلى تحسينات متعددة في الأجهزة والبرمجيات.

وتعد ساعة Apple Watch Ultra 3 مصممة لعشاق المغامرات، تدعم الساعة الاتصال عبر الأقمار الصناعية للرسائل وحالات الطوارئ، وتتميز بشاشة أكبر وحواف أنحف وتقنية LTPO3، ويصل عمر البطارية إلى 72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة، ويبدأ سعرها من 800 دولار أمريكي.

وقالت آبل أن مستخدمي Apple Watch Ultra 3 سيتمكنون من إرسال رسائل نصية عبر الأقمار الصناعية باستخدام iMessage، شريطة أن يكون الاتصال قد تم خلال الثلاثين يوما الماضية لضمان استمرارية القناة الآمنة.

أما بالنسبة للرسائل النصية القصيرة، فيمكن إرسالها إذا كان الهاتف متصلا بالإنترنت في مكان آخر، يتطلب استلام الرسائل فحصا يدويا، تتطلب ميزة الرسائل النصية اشتراكا خلويا من مزود الخدمة، مما يعني أن التكلفة لا تزال مدرجة ولكنها لا تدفع مباشرة إلى آبل.