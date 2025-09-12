آبل تطلق أول آيفون بدون شريحة SIM

أطلقت آبل هاتفها الجديد “آيفون إير”، ليكون أول جهاز من الشركة في السوق لا يدعم تركيب شريحة SIM فعلية، في خطوة تعكس توجها عالميا نحو الاعتماد الكامل على تقنية eSIM.

وعلى الرغم من أن أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة تعمل حصريا بهذه التقنية منذ إصدار آيفون 14، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها هذه السياسة في الأسواق العالمية.

ما هي تقنية eSIM؟

تقنية eSIM، أو الشريحة الإلكترونية المدمجة، هي شريحة قابلة لإعادة الكتابة مدمجة في الهاتف، ولا يمكن إزالتها أو استبدالها يدويا، بدلا من ذلك، يقوم المستخدم بتنزيل “شريحة رقمية” من مزود الخدمة مباشرة عبر الهاتف.

آيفون إير

مواصفات آيفون إير

يحل آيفون إير الجديد محل “آيفون 16 بلس”، لكن التحسينات تتجاوز مجرد تغيير الاسم، يتمتع الهاتف بتقنيات متطورة مثل شاشة ProMotion، وهيكل أجمل، ومعالج "Pro، ورغم الزيادة في السعر بمقدار 100 دولار، إلا أن سعة التخزين قد تضاعفت، مما يعوض هذه الزيادة.

يأتي هاتف آيفون إير مع معالج A19 Pro، الذي يعد أقوى معالج آيفون حتى الآن، بالإضافة إلى مودم جديد من آبل يدعى C1x، الذي يقدم سرعة تفوق المودم السابق C1 بمرتين، كما يدعم آيفون إير أيضا معالج N1 الجديد من آبل، الذي يضيف دعما لـ Wi-Fi 7 و Bluetooth 6 وThread.

يتميز “آيفون إير” بنظام كاميرا “dual fusion” بدقة 48 ميجابكسل مع عدسة تليفوتو بدقة 12 ميجابكسل، كما يقدم النظام الجديد الذي يدمج الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يتيح لك تسجيل فيديو لنفسك مع التقاط ما أمامك في نفس الوقت.

كما أن الكاميرا الأمامية بدقة 18 ميجابكسل تدعم ميزة Center Stage، التي تتيح لك تضمين الجميع في الصورة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تدوير الهاتف إلى وضعية العرض.

يبدأ سعر آيفون إير من 999 دولارا مع 256 جيجابايت من التخزين، ويمكن طلبه مسبقا اعتبارا من 12 سبتمبر، على أن يكون متاحا في الأسواق بدءا من 19 سبتمبر.