أحمد موسى: صندوق النقد يضغط على مصر وتصريحاته عننا مستفزة
وزير الخارجية: لا تهاون أو تفريط في حق مصر المائي
سعر طن الحديد اليوم السبت 13/9/2025
رسالة عاجلة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي
إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا ننتظر من قمة الدوحة؟
على هامش اجتماعات البرلمان المتوسطي برئاسة أبو العينين.. وفد برلماني دولي يزور دير سانت كاترين| صور
محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة الطرق والتسريع من أعمال الرصف وترميم الحفر بالمدن
غياب عمرو وردة عن قائمة لاريسا أمام تريبوليس بالدوري اليوناني
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد
مصر والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لدعم السياحة والتنمية الاقتصادية بقنا
مع قرب افتتاحه رسميا.. سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 وموعد حفل الافتتاح
آبل تحارب برامج التجسس.. كيف ستجعل MIE في آيفون 17 حياة القراصنة جحيمًا؟

احمد الشريف

كشفت شركة آبل، بالتزامن مع إطلاقها لسلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة يوم الثلاثاء الماضي، عن تحصين أمني غير مسبوق من شأنه أن يسبب "مشاكل خطيرة" لمطوري برامج التجسس ويجعل اختراق هواتفها الجديدة أصعب من أي وقت مضى.

أعلنت الشركة عن ميزة أمان جديدة على مستوى العتاد تُدعى "فرض سلامة الذاكرة" (Memory Integrity Enforcement - MIE)، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة ARM، وتعد بجعل استغلال الثغرات الأمنية في ذاكرة الهاتف شبه مستحيل.

كيف تعمل تقنية MIE الجديدة؟

ببساطة، تعمل الميزة الجديدة على إنشاء "علامات" أو "بطاقات تعريف" لأجزاء معينة من ذاكرة الآيفون. ولا يمكن لأي تطبيق استخدام جزء من الذاكرة إلا إذا كان يمتلك "العلامة" الصحيحة التي تسمح له بذلك.

وهذا يعني أن أي تطبيق خبيث أو برنامج تجسس يحاول استغلال ثغرة أمنية للوصول إلى جزء من الذاكرة لا يمتلك الإذن بالوصول إليه، سينهار على الفور بدلاً من أن يتمكن من تنفيذ هجومه. كما يتضمن النظام حماية إضافية لمنع المهاجمين من سرقة هذه العلامات نفسها.

كابوس لمطوري برامج التجسس

من المتوقع أن تسبب هذه التقنية الجديدة مشكلة حقيقية لبرامج التجسس التي تعتمد في هجماتها على ثغرات "فساد الذاكرة". ومع نظام الحماية الجديد هذا، سيصبح اختراق هاتف iPhone 17 أو iPhone 17 Pro أكثر صعوبة، حتى مع استخدام أدوات الاختراق المعتمدة على العتاد.

ورغم أن الميزة لا تجعل الهاتف محصنًا تمامًا، إلا أن أحد الباحثين الأمنيين وصفها بأنها "أقرب شيء لدينا الآن إلى تقنية مقاومة للقرصنة تتصل بالإنترنت".

ويتوقع الخبراء أن يعاني مطورو برامج التجسس لفترة طويلة قبل أن يتمكنوا من إيجاد طريقة لتجاوز هذه الحماية. بل إن ماتياس فريلينغسدورف، نائب رئيس الأبحاث في شركة iVerify، يعتقد أن وجود تقنية MIE قد "يدفع بعض صانعي برامج التجسس إلى الخروج من السوق" بالكامل.

من وجهة نظري، هذه أخبار رائعة. فشركة آبل تفتخر بتركيزها على الخصوصية، وها هي الآن ترتقي بهذا المفهج إلى مستوى جديد تمامًا مع طرازات iPhone 17، مما يمنح المستخدمين سببًا قويًا آخر للترقية هذا العام.

علاج الكلف
زيارة الوفد لمعالم دير سانت كاترين
كيف يؤثر ضوء المويايل على النوم؟
عاصفة شمسية
