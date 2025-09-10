سعر iPhone 17 في السعودية والإمارات.. هل يستحق الشراء؟

أعلنت شركة آبل عن أحدث إصدارات آيفون لعام 2025، حيث قدمت سلسلة هواتف iPhone 17 بمختلف نسخها، بالإضافة إلى ساعات آبل الذكية الجديدة وسماعة AirPods Pro 3.

وبحسب ما ذكره موقع “techradar”، تميزت سلسلة هواتف iPhone 17 بمجموعة من التحسينات في التصميم والأداء، ومن المتوقع أن تكون متوفرة قريبا في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الأسواق العالمية، وذلك ضمن سعي الشركة المتواصل لتعزيز مكانتها في فئة الأجهزة الذكية الراقية.

من المنتظر أن يبدأ طرح الأجهزة الجديدة في الأسواق العالمية، بما في ذلك الدول العربية، خلال سبتمبر الجاري، مع بدء استقبال طلبات الحجز المسبق عبر متاجر آبل الرسمية وكذلك من خلال الوكلاء المعتمدين.

وفيما يلي الأسعار التي أعلنتها آبل لمنتجاتها الجديدة وفقا لموقعها الرسمي:

أسعار هواتف آيفون 17

سعة 256 جيجابايت: 3800 ريال سعودي / 3400 درهم إماراتي

سعة 512 جيجابايت: 4800 ريال سعودي / 4250 درهم إماراتي

أسعار هواتف آيفون 17 برو

سعة 256 جيجابايت: 5200 ريال سعودي / 4700 درهم إماراتي

سعة 512 جيجابايت: 6200 ريال سعودي / 5550 درهم إماراتي

سعة 1 تيرابايت: 7200 ريال سعودي / 6400 درهم إماراتي

أسعار هواتف آيفون 17 برو ماكس

سعة 256 جيجابايت: 5700 ريال سعودي / 5100 درهم إماراتي

سعة 512 جيجابايت: 6700 ريال سعودي / 5950 درهم إماراتي

سعة 1 تيرابايت: 7700 ريال سعودي / 6800 درهم إماراتي

سعة 2 تيرابايت: 9700 ريال سعودي / 8500 درهم إماراتي

أسعار هواتف آيفون 17 آير

سعة 256 جيجابايت: 4700 ريال سعودي / 4300 درهم إماراتي

سعة 512 جيجابايت: 5700 ريال سعودي / 5150 درهم إماراتي

سعة 1 تيرابايت: 6700 ريال سعودي / 6000 درهم إماراتي

سعر سماعة AirPods Pro 3

تبدأ من 1050 ريال سعودي / 950 درهم إماراتي

أسعار ساعات آبل الجديدة Watch Series 11

ساعة Apple Watch Series 11: تبدأ من 1800 ريال سعودي / 1600 درهم إماراتي

ساعة Apple Watch SE 3: تبدأ من 1100 ريال سعودي / 1000 درهم إماراتي

ساعة Apple Watch Ultra 3: تبدأ من 3500 ريال سعودي / 3200 درهم إماراتي