هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
الخطيب يستمع لتقرير مفصل عن أنشطة مؤسسة الأهلي المجتمعية
سعر iPhone 17 في السعودية والإمارات.. هل يستحق الشراء؟

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل عن أحدث إصدارات آيفون لعام 2025، حيث قدمت سلسلة هواتف iPhone 17 بمختلف نسخها، بالإضافة إلى ساعات آبل الذكية الجديدة وسماعة AirPods Pro 3. 

وبحسب ما ذكره موقع “techradar”، تميزت سلسلة هواتف iPhone 17 بمجموعة من التحسينات في التصميم والأداء، ومن المتوقع أن تكون متوفرة قريبا في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الأسواق العالمية، وذلك ضمن سعي الشركة المتواصل لتعزيز مكانتها في فئة الأجهزة الذكية الراقية.

من المنتظر أن يبدأ طرح الأجهزة الجديدة في الأسواق العالمية، بما في ذلك الدول العربية، خلال سبتمبر الجاري، مع بدء استقبال طلبات الحجز المسبق عبر متاجر آبل الرسمية وكذلك من خلال الوكلاء المعتمدين.

وفيما يلي الأسعار التي أعلنتها آبل لمنتجاتها الجديدة وفقا لموقعها الرسمي:

أسعار هواتف آيفون 17

سعة 256 جيجابايت: 3800 ريال سعودي / 3400 درهم إماراتي

سعة 512 جيجابايت: 4800 ريال سعودي / 4250 درهم إماراتي

أسعار هواتف آيفون 17 برو

سعة 256 جيجابايت: 5200 ريال سعودي / 4700 درهم إماراتي

سعة 512 جيجابايت: 6200 ريال سعودي / 5550 درهم إماراتي

سعة 1 تيرابايت: 7200 ريال سعودي / 6400 درهم إماراتي

أسعار هواتف آيفون 17 برو ماكس

سعة 256 جيجابايت: 5700 ريال سعودي / 5100 درهم إماراتي

سعة 512 جيجابايت: 6700 ريال سعودي / 5950 درهم إماراتي

سعة 1 تيرابايت: 7700 ريال سعودي / 6800 درهم إماراتي

سعة 2 تيرابايت: 9700 ريال سعودي / 8500 درهم إماراتي

أسعار هواتف آيفون 17 آير

سعة 256 جيجابايت: 4700 ريال سعودي / 4300 درهم إماراتي

سعة 512 جيجابايت: 5700 ريال سعودي / 5150 درهم إماراتي

سعة 1 تيرابايت: 6700 ريال سعودي / 6000 درهم إماراتي

سعر سماعة AirPods Pro 3

تبدأ من 1050 ريال سعودي / 950 درهم إماراتي

أسعار ساعات آبل الجديدة Watch Series 11

ساعة Apple Watch Series 11: تبدأ من 1800 ريال سعودي / 1600 درهم إماراتي

ساعة Apple Watch SE 3: تبدأ من 1100 ريال سعودي / 1000 درهم إماراتي

ساعة Apple Watch Ultra 3: تبدأ من 3500 ريال سعودي / 3200 درهم إماراتي

 

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

العميد حاتم محمد عبد الحميد مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مع محرر صدى البلد

الهيئة العربية للتصنيع تعلن عن فرص تعليمية وتدريبية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. تفاصيل

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

لدغات الباعوض

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

معرض ميونخ الدولي للسيارات

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تامر فرج

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

