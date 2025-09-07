قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
موعد إطلاق iOS 26 لأجهزة آيفون.. جهز موبايلك

شيماء عبد المنعم

يتزايد اهتمام مستخدمي آيفون لمعرفة موعد إطلاق iOS 26، وفي الوقت الذي أصبحت فيه النسخ التجريبية متاحة للمطورين والعامة، يترقب الملايين حول العالم الإصدار الرسمي للنظام الذي يتوقع أن يحدث تحولا كبيرا في تجربة استخدام أجهزة آيفون، فهل سيكون جهازك من بين الهواتف المؤهلة لهذا التحديث؟.

موعد إطلاق iOS 26

تستعد شركة آبل للكشف رسميا عن سلسلة iPhone 17 يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، ولكن من المتوقع أن تطرح تحديث iOS 26 الجديد رسميا في منتصف سبتمبر 2025، والذي سينطلق يأتي مع مجموعة من الميزات البصرية والوظيفية المحدثة، أبرزها واجهة الزجاج السائل Liquid Glass وتحسينات في الذكاء الاصطناعي وتجربة المستخدم.

ما الجديد في iOS 26؟

الإصدار الجديد يقدم واجهة بصرية مختلفة كليا تعرف باسم الزجاج السائل، حيث تتسم بالشفافية والتصميم الانسيابي، وتظهر على شاشة القفل، الشاشة الرئيسية، وداخل التطبيقات.

رغم أن آبل كانت قد بالغت في وعودها حول الذكاء الاصطناعي العام الماضي، إلا أنها في iOS 26 ركزت على تحسينات عملية تعزز تجربة الاستخدام اليومية، من بين الميزات الجديدة:

- تصفية الرسائل النصية العشوائية والمجهولة.

- ميزة “الانتظار الذكي” التي تبقي مكانك محفوظا أثناء انتظار الرد من خدمة العملاء.

- تأثيرات بصرية جديدة مثل حركة ديناميكية عند إدخال رمز القفل أو استخدام مركز التحكم.

- ميزة ترجمة فورية للمحادثات باستخدام سماعات AirPods.

الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث iOS 26

استنادا إلى جدول آبل المعتاد، يتوقع أن يتم طرح iOS 26 رسميا في 16 سبتمبر 2025، أي بعد أسبوع من حدث إطلاق iPhone 17، وتشمل أجهزة آيفون المدعومة:

iPhone SE (الجيل الثاني أو الأحدث)

سلسلة iPhone 11

سلسلة iPhone 12

سلسلة iPhone 13

سلسلة iPhone 14

سلسلة iPhone 15

سلسلة iPhone 16

وأجهزة iPhone 17 القادمة في سبتمبر

لماذا قفزت آبل مباشرة إلى iOS 26؟

بدلا من اتباع التسلسل الرقمي المعتاد، قررت آبل تغيير أسلوب التسمية وربط أرقام الأنظمة بالسنة المقبلة، كما هو الحال في موديلات السيارات، لذلك، لن يكون هناك iOS 19، بل انتقلت الشركة مباشرة إلى iOS 26 لتوافق إصدار 2026.

موعد إطلاق iOS 26

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

