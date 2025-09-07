موعد إطلاق iOS 26 لأجهزة آيفون.. جهز موبايلك

يتزايد اهتمام مستخدمي آيفون لمعرفة موعد إطلاق iOS 26، وفي الوقت الذي أصبحت فيه النسخ التجريبية متاحة للمطورين والعامة، يترقب الملايين حول العالم الإصدار الرسمي للنظام الذي يتوقع أن يحدث تحولا كبيرا في تجربة استخدام أجهزة آيفون، فهل سيكون جهازك من بين الهواتف المؤهلة لهذا التحديث؟.

موعد إطلاق iOS 26

تستعد شركة آبل للكشف رسميا عن سلسلة iPhone 17 يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، ولكن من المتوقع أن تطرح تحديث iOS 26 الجديد رسميا في منتصف سبتمبر 2025، والذي سينطلق يأتي مع مجموعة من الميزات البصرية والوظيفية المحدثة، أبرزها واجهة الزجاج السائل Liquid Glass وتحسينات في الذكاء الاصطناعي وتجربة المستخدم.

ما الجديد في iOS 26؟

الإصدار الجديد يقدم واجهة بصرية مختلفة كليا تعرف باسم الزجاج السائل، حيث تتسم بالشفافية والتصميم الانسيابي، وتظهر على شاشة القفل، الشاشة الرئيسية، وداخل التطبيقات.

رغم أن آبل كانت قد بالغت في وعودها حول الذكاء الاصطناعي العام الماضي، إلا أنها في iOS 26 ركزت على تحسينات عملية تعزز تجربة الاستخدام اليومية، من بين الميزات الجديدة:

- تصفية الرسائل النصية العشوائية والمجهولة.

- ميزة “الانتظار الذكي” التي تبقي مكانك محفوظا أثناء انتظار الرد من خدمة العملاء.

- تأثيرات بصرية جديدة مثل حركة ديناميكية عند إدخال رمز القفل أو استخدام مركز التحكم.

- ميزة ترجمة فورية للمحادثات باستخدام سماعات AirPods.

تحديث iOS 26

الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث iOS 26

استنادا إلى جدول آبل المعتاد، يتوقع أن يتم طرح iOS 26 رسميا في 16 سبتمبر 2025، أي بعد أسبوع من حدث إطلاق iPhone 17، وتشمل أجهزة آيفون المدعومة:

iPhone SE (الجيل الثاني أو الأحدث)

سلسلة iPhone 11

سلسلة iPhone 12

سلسلة iPhone 13

سلسلة iPhone 14

سلسلة iPhone 15

سلسلة iPhone 16

وأجهزة iPhone 17 القادمة في سبتمبر

لماذا قفزت آبل مباشرة إلى iOS 26؟

بدلا من اتباع التسلسل الرقمي المعتاد، قررت آبل تغيير أسلوب التسمية وربط أرقام الأنظمة بالسنة المقبلة، كما هو الحال في موديلات السيارات، لذلك، لن يكون هناك iOS 19، بل انتقلت الشركة مباشرة إلى iOS 26 لتوافق إصدار 2026.