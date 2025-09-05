قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في 2025
عقوبات أمريكية على مؤسسات حقوقية فلسطينية
موعد مباراة المنتخب واثيوبيا في تصفيات كأس العالم
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بينهم 30 بمدينة غزة.. 40 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم
في عيدها القومي.. الشرقية تستعد لافتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 36 مليون جنيه
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم
التمثيل التجاري يتعاون مع التصديري للصناعات الهندسية في تنظيم بعثة تجارية إلى أوغندا
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بحر آزوف
قبل مواجهة إثيوبيا ...ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026
غزة على حافة الفناء| اتهامات أوروبية لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.. والفلسطينيات يتحولن لخط الدفاع الأخير عن الحياة
تكنولوجيا وسيارات

قبل الإعلان الرسمي.. حقيقة زيادة أسعار iPhone 17

شيماء عبد المنعم

لم يتبق سوى أيام قليلة على موعد حدث آبل المرتقب في 9 سبتمبر 2025، حيث ستكشف الشركة عن سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 17، وبينما انتشرت خلال الأسابيع الماضية تقارير تتحدث عن زيادات كبيرة في الأسعار، تكشف تحليلات جديدة أن تلك التغييرات قد تكون محدودة وأقل مما كان متوقعا في البداية.

وفقا لتحليل صادر عن JPMorgan، فإن الزيادة الواضحة ستطال فقط iPhone 17 Pro، الذي يتوقع أن يبدأ بسعر 1099 دولار، أي بزيادة 100 دولار عن الجيل السابق، لكن هذه الزيادة تقابلها مضاعفة سعة التخزين الأساسية من 128 جيجابايت إلى 256 جيجابايت، وهو ما يجعل السعر متقاربا مع نسخة الـ256 جيجابايت من iPhone 16 Pro.

أما باقي الطرازات فستبقى أكثر استقرارا، حيث سيحتفظ الإصدار القياسي iPhone 17 بسعره عند 799 دولار، بينما سيأتي طراز iPhone 17 Air، الذي يحل محل iPhone 16 Plus، بسعر 949 دولار، أي بزيادة طفيفة قدرها 50 دولار تعكس تكاليف تصميمه الجديد وهيكله الأنحف. 

في المقابل، لن يشهد iPhone 17 Pro Max أي تغيير، حيث سيظل سعره 1199 دولار للنسخة بسعة 256 جيجابايت.

سلسلة آيفون 17

حتى الآن، تقتصر هذه التوقعات على السوق الأمريكية، فيما لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت بقية الأسواق ستشهد تعديلات مماثلة، ومع اقتراب موعد الإطلاق، تبقى الأنظار معلقة على ما إذا كانت سلسلة iPhone 17 ستحمل تحسينات كافية لتبرير أسعارها الجديدة.

ومن أبرز ما ستقدمه آبل في الحدث المقرر انعقاده في التاسع من سبتمبر 2025 داخل مقرها الرئيسي Apple Park في كوبرتينو، كاليفورنيا، إطلاق أربعة طرازات رئيسية هي iPhone 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max وiPhone 17 Air (نموذج نحيف وفائق الخفة).

بحسب التسريب، قد تدعم هواتف iPhone 17 Pro وآيفون 17 برو ماكس ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، والتي تتيح للمستخدم شحن ملحقات آبل الأخرى مثل AirPods أو Apple Watch مباشرة من الهاتف نفسه.

كما تتوقع التسريبات أن تشمل التحديثات تصميم جديد كليا، ومعالج A19 Pro الأحدث من آبل، وعدسة تيليفوتو محسنة وكاميرا سيلفي جديدة، وبطارية أكبر، ونظام تبريد بتقنية البخار.

