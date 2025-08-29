إطلاق iPhone 17.. جميع المنتجات التي قد تطلقها آبل في حدث “Awe Dropping”

- آبل تؤكد: حدث الكشف عن iPhone 17 يقام في 9 سبتمبر

تستعد شركة آبل لإطلاق مجموعة من أبرز منتجاتها الجديدة خلال حدثها السنوي الكبير الذي يحمل شعار “Awe Dropping”، والمقرر انعقاده في التاسع من سبتمبر 2025 داخل مقرها الرئيسي Apple Park في كوبرتينو، كاليفورنيا.

سيبدأ حدث آبل في تمام العاشرة صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، وسيبث مباشرة للجمهور عبر الإنترنت، ويتوقع أن يكون محط أنظار العالم، لا سيما مع الكشف الرسمي عن سلسلة iPhone 17 المرتقبة.

وعلى الرغم من أن التركيز الأساسي سيكون على سلسلة iPhone 17، إلا أن التقارير تشير إلى أن الحدث سيشمل إعلانات أوسع تمتد إلى الأجهزة القابلة للارتداء، الصوتيات، الملحقات، وربما أكثر من ذلك. إليك أبرز التوقعات:

أبرز التوقعات حول سلسلة iPhone 17

سيكون نجم الحدث هو سلسلة iPhone 17، التي تعد بترقيات كبيرة في الأجهزة، والتصميم، والأداء، سيحمل الإصدار الجديد من هواتف آيفون لـ 2025 تغييرات مهمة على صعيد التصميم والأداء، من أبرز ما ستقدمه آبل في الحدث إطلاق أربعة طرازات رئيسية هي iPhone 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max وiPhone 17 Air (نموذج نحيف وفائق الخفة).

سعر ومواصفات iPhone 17

سيأتي الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.3 بوصة، ويعمل بمعالج Apple A19 مقترن برامات بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وتخزين يبدأ من 128 جيجابايت، الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل (TrueDepth)

سيعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 26، ومن المحتمل أن يحتوي على بطارية بسعة 4190 مللي أمبير، مع شحن MagSafe بقوة 45 وات، وستزوده آبل تكامل الذكاء الاصطناعي AI، والاتصال بالأقمار الصناعية، السعر التقريبي حوالي 799 دولار أمريكي

سعر ومواصفات iPhone 17 Pro

سيأتي الهاتف بشاشة LTPO OLED مقاس 6.3 بوصة، ويعمل بمعالج Apple A19 Pro مقترن برامات بسعة 12 جيجابايت، وتخزين يبدأ من 256 جيجابايت، الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابكسل + 12 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل (TrueDepth)

سيعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 26، ومن المحتمل أن يحتوي على شحن MagSafe بقوة 45 وات، وستزوده آبل بنظام تبريد متقدم، سعة تخزين أساسية أعلى، السعر التقريبي حوالي 1049 دولار أمريكي

iPhone 17 Pro

سعر ومواصفات iPhone 17 Pro Max

سيأتي الهاتف بشاشة LTPO OLED مقاس 6.7 بوصة، ويعمل بمعالج Apple A19 Pro مقترن برامات بسعة 12 جيجابايت، وتخزين يبدأ من 256 جيجابايت، الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابكسل + 12 ميجابكسل تيليفوتو، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل (TrueDepth)

سيعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 26، ومن المحتمل أن يحتوي على شحن MagSafe بقوة 45 وات، وستزوده آبل بنظام تبريد متقدم، سعة تخزين أساسية أعلى، السعر التقريبي حوالي 1249 دولار أمريكي

سعر ومواصفات iPhone 17 Air

سيأتي الهاتف بشاشة OLED فائق النحافة مقاس 6.3 بوصة، ويعمل بمعالج Apple A19 مقترن برامات بسعة 12 جيجابايت، وتخزين يبدأ من 128 جيجابايت، الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل (TrueDepth)

سيعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 26، ومن المحتمل أن يحتوي على بطارية بسعة 4190 مللي أمبير، مع شحن MagSafe بقوة 45 وات، السعر التقريبي حوالي 949 دولار أمريكي

iPhone 17 Air

الألوان المتوقعة

- iPhone 17: أسود، أبيض، رمادي فولاذي، أخضر، بنفسجي، أزرق فاتح.

- iPhone 17 Air: أسود، أبيض، ذهبي فاتح، أزرق فاتح.

- iPhone 17 Pro /iPhone 17 Pro Max: أسود، أبيض، رمادي، أزرق داكن، برتقالي جديد.

نظام آبل iOS 26

نظام التشغيل الجديد iOS 26 سيكون جزءا أساسيا من الحدث، ويأتي مع تغييرات كبيرة من حيث التصميم والأداء، أبرزها دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مزايا مثل الترجمة الحية وتحليل الصور والمساعدة الذكية، إلى جانب تحسينات في تطبيقات الهاتف والصور ومزايا الخصوصية.

تحديث شامل لساعات آبل

من المنتظر أن تكشف آبل عن ثلاثة طرازات جديدة ضمن خط إنتاج Apple Watch، تشمل:

- Apple Watch Series 11

- Apple Watch Ultra 3

- Apple Watch SE 3

وتشير التسريبات إلى ميزات صحية جديدة بارزة، من ضمنها مراقبة ضغط الدم واكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم في خطوة تعزز تركيز آبل على الصحة واللياقة.

الجيل الثالث من AirPods Pro

يتوقع على نطاق واسع الإعلان عن AirPods Pro 3، مع تحسينات في جودة الصوت وتطوير خصائص تتبع الصحة، ما يجعلها أكثر تكاملا مع نظام Apple Health.

مفاجأة AirTag 2

من المفاجآت المحتملة هذا العام، إصدار AirTag 2، والذي طال انتظاره، بحسب تقرير من 9to5Mac، قد يأتي الطراز الجديد بمدى أطول، ومزايا خصوصية أقوى، بالإضافة إلى رقاقة جديدة بتقنية Ultra Wideband لتعزيز دقة التتبع.

إكسسوارات جديدة لهواتف iPhone 17

تسريبات تظهر أن آبل تخطط لإطلاق حافظات جديدة لهواتف iPhone 17 وiPhone 17 Air، من نوع TechWoven بتصميم صدامي مميز، وقد تشمل حزاما جانبيا لسهولة الحمل.

تفاصيل الطلب المسبق وأبرز النقاط

- تاريخ الحدث: 9 سبتمبر 2025 في Apple Park، كوبرتينو.

- الطلبات المسبقة: من المتوقع أن تبدأ خلال أيام من الإعلان.

- لا يوجد iPhone 17 Plus: تم استبداله بطراز iPhone 17 Air.

- طرازات Pro: توفر أكبر سعة تخزين أساسية حتى الآن (256 جيجابايت).

- أبرز الميزات المتوقعة: ميزات AI في iOS 26، أنظمة تبريد متقدمة، اتصال بالأقمار الصناعية، وتصميم فائق النحافة في طراز Air.

- منتجات أخرى: تحديثات Apple Watch وتحسينات برمجية متوقعة، رغم أن التفاصيل غير رسمية حتى الآن.

كيفية مشاهدة حدث آبل “Awe Dropping”

سيبدأ حدث آبل في 9 سبتمبر 2025 في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، وسيبث مباشرة على مستوى العالم، يمكن مشاهدة البث المباشر عبر:

- الموقع الرسمي لـ آبل

- تطبيق Apple TV: على الأجهزة المدعومة

- قناة آبل الرسمية على يوتيوب، هذا يتيح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم مشاهدة الحدث من مختلف الأجهزة والمنصات.