تسريب جديد يكشف ميزة مفاجئة في آيفون 17 برو ماكس

تقترب آبل من الإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 17، حيث تشير التسريبات إلى حدث إطلاق مرتقب في 9 سبتمبر 2025، إلا أن الشركة لم تؤكد الموعد بعد.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المستخدمون الإعلان الرسمي من آبل، تتواصل التسريبات حول المزايا الجديدة القادمة، وكان آخرها ما كشفه أحد المسربين عبر منصة Weibo الصينية، بشأن ميزة الشحن اللاسلكي العكسي في طرازات آيفون 17 برو ماكس.

شحن الأجهزة الأخرى من خلال آيفون

بحسب التسريب، قد تدعم هواتف iPhone 17 Pro وآيفون 17 برو ماكس ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، والتي تتيح للمستخدم شحن ملحقات آبل الأخرى مثل AirPods أو Apple Watch مباشرة من الهاتف نفسه.

وتعتبر هذه الخطوة قفزة نوعية في مجال الشحن لأجهزة آيفون، إذ ستمنح المستخدمين طريقة مريحة وسريعة لشحن أجهزتهم أثناء التنقل.

ورغم أن هذه الميزة متوفرة منذ سنوات في عدد من هواتف أندرويد، إلا أنها ستكون الأولى من نوعها في هواتف آيفون إذا ما تم طرحها رسميا في هذه السلسلة.

هل تؤكد آبل هذه الميزة قريبا؟

وفقا لمنصة Fixed Focus Digital، تعمل آبل حاليا على اختبار الميزة وربما تكون مقتصرة على طرازات Pro فقط.

كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن الشركة تجرب شحنا عكسيا بقدرة 7.5 وات في iPhone 17 Pro وآيفون 17 برو ماكس، لكن من غير المؤكد بعد إن كانت ستتوفر عند الإطلاق أم في إصدارات لاحقة.

ترقب لمزيد من الترقيات في iPhone 17 Pro

لا تتوقف التحسينات في iPhone 17 Pro عند الشحن العكسي فقط، إذ تتوقع التسريبات أن تشمل التحديثات تصميم جديد كليا، ومعالج A19 Pro الأحدث من آبل، وعدسة تيليفوتو محسنة وكاميرا سيلفي جديدة، وبطارية أكبر، ونظام تبريد بتقنية البخار.

كل هذه المواصفات تجعل من iPhone 17 Pro ترقية مغرية لعشاق آبل، خصوصا لأولئك الذين يستخدمون عدة أجهزة من النظام البيئي للشركة.

ويبقى التأكيد الرسمي هو الفيصل، والذي يتوقع أن تكشفه آبل خلال حدثها المرتقب في سبتمبر المقبل.