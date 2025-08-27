قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى إيران
كيف نحتفل بمولد النبي؟.. عمرو الورداني: لا يقتصر على القصائد والإنشاد
بعد الإفراج عنه.. أحمد عبد القادر ميدو: شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيهين في كأس ألمانيا
بعد قرار الحكومة.. إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين
عبير الشربيني: الصحراء الغربية منطقة واعدة لاكتشاف البترول
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة لحالة المجاعة في غزة
مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع زايد
أحمد زاهر لـ ابنته: إن شاء الله تكسري الدنيا
تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد يكشف ميزة مفاجئة في آيفون 17 برو ماكس

شيماء عبد المنعم

تقترب آبل من الإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 17، حيث تشير التسريبات إلى حدث إطلاق مرتقب في 9 سبتمبر 2025، إلا أن الشركة لم تؤكد الموعد بعد. 

وفي الوقت الذي يترقب فيه المستخدمون الإعلان الرسمي من آبل، تتواصل التسريبات حول المزايا الجديدة القادمة، وكان آخرها ما كشفه أحد المسربين عبر منصة Weibo الصينية، بشأن ميزة الشحن اللاسلكي العكسي في طرازات آيفون 17 برو ماكس.

شحن الأجهزة الأخرى من خلال آيفون

بحسب التسريب، قد تدعم هواتف iPhone 17 Pro وآيفون 17 برو ماكس ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، والتي تتيح للمستخدم شحن ملحقات آبل الأخرى مثل AirPods أو Apple Watch مباشرة من الهاتف نفسه. 

وتعتبر هذه الخطوة قفزة نوعية في مجال الشحن لأجهزة آيفون، إذ ستمنح المستخدمين طريقة مريحة وسريعة لشحن أجهزتهم أثناء التنقل.

ورغم أن هذه الميزة متوفرة منذ سنوات في عدد من هواتف أندرويد، إلا أنها ستكون الأولى من نوعها في هواتف آيفون إذا ما تم طرحها رسميا في هذه السلسلة.

هل تؤكد آبل هذه الميزة قريبا؟

وفقا لمنصة Fixed Focus Digital، تعمل آبل حاليا على اختبار الميزة وربما تكون مقتصرة على طرازات Pro فقط. 

كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن الشركة تجرب شحنا عكسيا بقدرة 7.5 وات في iPhone 17 Pro وآيفون 17 برو ماكس، لكن من غير المؤكد بعد إن كانت ستتوفر عند الإطلاق أم في إصدارات لاحقة.

ترقب لمزيد من الترقيات في iPhone 17 Pro

لا تتوقف التحسينات في iPhone 17 Pro عند الشحن العكسي فقط، إذ تتوقع التسريبات أن تشمل التحديثات تصميم جديد كليا، ومعالج A19 Pro الأحدث من آبل، وعدسة تيليفوتو محسنة وكاميرا سيلفي جديدة، وبطارية أكبر، ونظام تبريد بتقنية البخار.

كل هذه المواصفات تجعل من iPhone 17 Pro ترقية مغرية لعشاق آبل، خصوصا لأولئك الذين يستخدمون عدة أجهزة من النظام البيئي للشركة.

ويبقى التأكيد الرسمي هو الفيصل، والذي يتوقع أن تكشفه آبل خلال حدثها المرتقب في سبتمبر المقبل.

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

