رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
أعلنت شركة آبل Apple، أن تحديث iOS 26 يأتي بتجربة جديدة كليا لتطبيق فايس تايم FaceTime، تشمل تصميما عصريا، أدوات تصفية المكالمات، ميزة الترجمة الحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والعديد من التحسينات الأخرى.

تصميم رئيسي جديد لواجهة التطبيق

عند فتح تطبيق فايس تايم في iOS 26، سيلاحظ المستخدمون تغييرا جذريا في واجهة الشاشة الرئيسية،
فقد تم الاستغناء عن القائمة التقليدية للمكالمات الأخيرة وجهات الاتصال، واستبدلت بواجهة جديدة تعتمد على بطاقات عرض أنيقة تعرض صور جهات الاتصال، تاريخ آخر مكالمة، نوعها فيديو أو صوت، وزرا مباشرا لإجراء مكالمة جديدة.

تظهر هذه البطاقات محتوى بصريا جذابا، خاصة إذا كانت جهات الاتصال تحتوي على “ملصق شخصي” مخصص، أما في حال عدم وجوده، فستظهر صورة جهة الاتصال بشكل دائري في منتصف البطاقة، وإذا كانت هناك رسالة فيديو مستلمة من أحدهم، فسيتم تشغيلها تلقائيا أثناء التمرير.

أسفل الشاشة، يوجد زر أخضر لإجراء مكالمة جديدة، بالإضافة إلى أدوات لتصفية المكالمات في الزاوية العلوية اليمنى.

تصميم Liquid Glass

من أبرز عناصر التصميم الجديدة هو اعتماد أسلوب الزجاج السائل Liquid Glass، الذي أصبح سائا في النظام ككل،
يوفر هذا التصميم مظهرا شفافا وانسيابيا لعناصر الواجهة مثل القوائم والأزرار.

خلال المكالمات، تظهر الأزرار مثل القائمة ثلاثية النقاط التي تتيح خيارات مثل مشاركة الشاشة، SharePlay، والترجمة الحية بتصميم زجاجي أنيق، كما أن عناصر التحكم في المكالمة أصبحت تختفي تلقائيا أثناء التحدث، لتوفير رؤية أوضح للفيديو.

الترجمة المباشرة Live Translation

بدعم من Apple Intelligence، تم إدخال ميزة الترجمة الحية إلى تطبيق فايس تايم، إلى جانب تطبيقي الرسائل والهاتف.
تتيح هذه الميزة عرض ترجمة مباشرة مكتوبة على الشاشة لما يقوله الطرف الآخر في المكالمة، دون التأثير على الصوت الأصلي، مما يجعلها أداة فعالة للتواصل عبر اللغات.

في المرحلة الأولى، ستدعم الميزة المكالمات الفردية فقط، وباللغات الإنجليزية (أمريكا والمملكة المتحدة)، والفرنسية والألمانية، والبرتغالية (البرازيل) والإسبانية.

كتم المكالمات من أرقام غير معروفة

لمزيد من الخصوصية، يتيح iOS 26 إمكانية إسكات مكالمات فايس تايم الواردة من جهات غير معروفة، عند تفعيل هذا الخيار، يتم منع رنين المكالمة ويضاف المتصل إلى قائمة منفصلة داخل أدوات التصفية، مما يوفر حماية أفضل من المكالمات المزعجة أو العشوائية.

ميزة التحذير من المحتوى الحساس

في إطار تعزيز أدوات السلامة الرقمية، يقدم iOS 26 ميزة الكشف عن العري أثناء مكالمات فايس تايم، هذه الخاصية كانت موجهة في الأصل لحسابات الأطفال، لكنها أصبحت متاحة الآن اختياريا للبالغين.

عند تفعيل ميزة التحذير من المحتوى الحساس، سيقوم التطبيق تلقائيا بإيقاف عرض الفيديو عند اكتشاف محتوى يحتوي على عري، مع عرض تنبيه يتيح للمستخدم اختيار الاستمرار أو إنهاء المكالمة.

